台版小日本！趁還沒爆紅走訪「彩虹山大佛」，波斯菊花海、第一佛手讓人嘆為觀止
台版淺草雷門＋鎌倉大佛！這難道不是日本嗎？原來在高雄六龜就有這麼一個神似日本淺草的地方，巨大佛像又讓人一秒跑到神奈川，大門前還種滿純白波斯菊花，一片花海配上大佛和壯麗山景，不僅讓人嘆為觀止，更能拍照拍上一小時呢！
位在高雄六龜的「彩虹山大佛」讓人心生敬畏，園區內還有一雙「第一大佛手」，都是到訪必遊的景點，有花海又有大佛，置身其中彷彿能從塵囂中抽離。IGerYitzu分享通往大佛的兩旁階梯新種了不少櫻花，未來或許也將成為賞櫻勝地。
此外，IGerYitzu也分享了這尊大佛背後的故事，據說是在施工期間，有位工人不小心從6層樓高的大佛頭部摔落在大佛的手中，原以為傷勢嚴重，沒想到經過幾天治療竟奇蹟似的康復出院！為了感念眾生平安，就在園區內鑄造一雙巨大佛手，並命名為「天下第一手」紀念此一神蹟，也讓到訪遊客感受心靈上的平靜。
彩虹山大佛
地址：高雄市六龜區新發里新開27-1號
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