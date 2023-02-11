台版小日本！趁還沒爆紅走訪「彩虹山大佛」，波斯菊花海、第一佛手讓人嘆為觀止

近期的高雄市，可謂被全球超大勢女團BLACKPINK的暴風席捲，吵的一度火火熱熱！那麼有成功搶到票的大家～既然都準備好要到南部來一趟小小旅遊了，又怎麼能不好好的大肆品嚐一下這邊在地獨有又CP值滿分的超勁爆美食呢？快來一起深入鑽研，同和高雄國家體育場一樣位在左營的「自由黃昏市場」內，到底有什麼必吃的流淚美食吧！

2023-01-30 11:00