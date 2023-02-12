免出國、免到牧場！眾人激推「飛牛白布丁」超商上架，網推「一招」不炸開

飛牛牧場必買在7-11就有！近日有網友在超商新品&好物分享區臉書社團分享逛7-11看到的特別布丁，資深老饕一看就知道是「飛牛牧場」限定的白布丁，有人得知在超商就能買到表示「現在超商也能買啦！太酷了」。

圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Yi Chun Cheng)

這個超好吃！網友好評不斷的「飛牛白布丁」在7-11上架，有幸運網友巧遇並曬照分享資訊。不少網友一看便認出是「飛牛牧場」限定布丁，據網友所言這是日本跟飛牛牧場共同研發的商品，是一款很濃醇的奶酪，因受到廣大網友推薦，便有人發問「每間7-11都有嗎？」，而原PO則表示「極少數」，想買也得碰碰運氣。

網友推薦的飛牛牧場必買「白布丁」。圖／飛牛牧場粉絲頁

這款布丁包裝特殊，也被稱作「氣球布丁」，開法也有技巧，網友建議先冰過再戳破表面包膜。此外，眼尖的網友也發現布丁跟著漲價了，留言「價錢嚇死人，以前沒這麼貴啊」、「好吃但是以前才100多而已」，而照片上標示為4入215元，但不用跑到牧場就能在超商買到，偶爾吃吃也不會太傷荷包。

眼尖的網友發現白布丁也漲價了，圖為2022年6月飛牛牧場貼出的照片。圖／飛牛牧場粉絲頁

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