星巴克「草莓派星冰樂、草莓派抹茶那堤」粉嫩上市！搶先喝、買1送1攻略一次收

星巴克春日新品報報！等到粉色「莓好滋味」，星巴克將於2/15推出「草莓派風味星冰樂」、「草莓派風味醇濃抹茶那堤」等當季新品，因應情人節更邀請大家在2/13及2/14兩日下載星巴克APP搶先點購全新草莓派風味星冰樂。同步再推多樣輕食及甜點，提供豐富多種的美食滋味。

星巴克將於2/15起推出「草莓派風味星冰樂」、「草莓派風味醇濃抹茶那堤」等當季新品。圖／星巴克提供

星巴克將於2/15在全台門市推出「草莓派風味星冰樂」及「草莓派風味醇濃抹茶那堤」。「草莓派風味星冰樂」嘗得到草莓派風味糖漿及草莓風味餅乾碎粒的豐富口感，再擠上奶油和草莓碎片點綴，粉色外觀搭配甜蜜滋味；而「草莓派風味醇濃抹茶那堤」則在醇濃抹茶那堤中加入草莓派風味糖漿，抹茶尾韻回甘，順口不膩。

草莓派風味星冰樂。圖／星巴克提供

冰草莓派風味醇濃抹茶那堤。圖／星巴克提供

為呼應情人節，2/13及2/14兩日間下載星巴克APP，透過APP內行動預點功能還可搶先點購全新草莓派風味星冰樂，指定當日時間預約取餐、並於飲料專屬註記輸入傳情留言，用這杯粉紅新品共度情人節。而先前推出的「數位體驗活動」將進行至2/14，最後兌換至2/16，若於今(13)日及明(14)日抽到買一送一，趕上新品推出，應能享新品買一送一。(新品是否參與活動以星巴克公告為主)

圖／星巴克提供

不僅如此，星巴克在輕食及甜點部分也同步更新。重新開發並推出「叉燒菠蘿堡」，經典港式蜜汁搭配起司、叉燒肉片，甜鹹滋味讓人驚豔；經典「義式焗雞麵包」升級回歸，燻雞肉、洋蔥和起司等豐富內餡，大口咬下好滿足；喜歡清爽口味可選擇「火腿起司菠菜堡」，爽口無負擔。

圖／星巴克提供

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甜點部分則復刻人氣蛋糕的「星巴克濃情巧克力蛋糕」，另推當季必點「草莓大福」，草莓巧克力碎塊混入卡士達與草莓奶餡，一口足以享受春季滋味。草莓風味「粉紅貓掌小蛋糕」更是可愛粉嫩，搭配新飲品組成Set更是完美。

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而周邊商品也呼應春日盎然，推出一系列粉色、淺紫色的夢幻商品，質感杯款、實用提袋、馬克杯、隨行餐具組等統統有，同步自2/15起在全台門市販售，線上門市商品也將於2/15起上架新品。

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