過年買起來！「4大超商新春限時優惠」宅家、出遊都省

長達10天的春節連假，為了滿足宅家、出遊、開運討喜氣等各種需求，4大超商皆推出新春限時優惠，包括消費者最愛的咖啡、霜淇淋、土司、冰品等，趕快趁機囤貨！

●7-ELEVEN

春節假期許多店家未營業，超商鮮食商品是懶得煮、外食族的便利選擇，傳聞地基主喜歡吃雞腿，因此多數民眾拜拜會準備雞腿或雞腿便當，每年除夕當天7-ELEVEN相關商品銷售表現可較前一週翻倍成長。今年7-ELEVEN特別端出應景新春包裝的「豪華秘製雙拼」，並鎖定住宅、商業型門市加強備貨。

7-ELEVEN「豪華秘製雙拼」以中藥熬煮滷汁蒸雞腿，經典蒜香滷白玉燒香氣四溢，並嚴選豬後腿肉製作的蒜味香腸，搭配客家小炒豆干，打造經典傳統口味，售價99元。

看好今年春節連假長達10天，預估民眾出遊意願高，7-ELEVEN推出多款攜帶方便的單片土司、多入數餐包，首推新品「晨光奶油土司」、「晨光藍莓土司」、「比利時巧克力雙色土司」、「丹麥土司」等，還有使用在地小農鮮乳製成的「好農維也納餐包」，7-ELEVEN於交通轉運、風景區門市積極鋪貨，並自除夕至大年初六（1月21日至1月27日）展開指定商品第2件省10元優惠。

7-ELEVEN推出多款攜帶方便的單片土司、多入數餐包，並自除夕至大年初六（1月21日至1月27日）展開指定商品第2件省10元優惠。圖／7-ELEVEN提供 今年7-ELEVEN特別端出應景新春包裝的「豪華秘製雙拼」，並鎖定住宅、商業型門市加強備貨。圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

1月20日至1月23日於全家便利商店店舖消費滿818元，即贈送一串倍潔雅「好韌真3層抽取式衛生紙」（以小白單方式提供，限原店兌換，兌換期限至2023年2月28日）；同一期間購買指定禮盒即贈金山財神廟／北港武德宮／嘉義文財殿聯名開運錢母（共3款，可累贈，隨機贈送，不可挑款），限量30萬個，送完為止。

1月23日前全家便利商店推出「下班除舊喜迎春」活動，提供Let’s Café、私品茶、Fami!ce全家霜淇淋等多種優惠，最低5折起。活動期間使用全盈+PAY購買Let’s Café大杯特濃美式咖啡／拿鐵可享同品項買1送1（不可寄杯）；使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）可享買1送1（不可寄杯）。

全家便利商店「隨買跨店取」也有多項限時優惠：1月23日前使用「隨買跨店取」購買Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵或大杯單品美式咖啡／拿鐵可享同品項買1送1（兌換期限至2023年2月24日，會員限購1組）；購買Let’s Café大杯經典美式咖啡，可享80杯優惠價1,888元（兌換期限至2024年12月25日，會員限購2組）；購買Let’s Café 大杯經典拿鐵，可享66杯優惠價1,888元（兌換期限至2024年12月25日，會員限購2組）；購買Let’s Café大杯單品美式咖啡，可享36杯優惠價1,888元（兌換期限至2024年12月25日，會員限購2組）；購買Let’s Café大杯單品拿鐵，可享32杯優惠價1,888元（兌換期限至2024年12月25日，會員限購2組）；購買私品茶55元系列飲品（口味任選），可享66杯優惠價1,888元（兌換期限至2024年12月25日，會員限購2組）。

1月23日前全家便利商店使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）可享買1送1（不可寄杯）。圖／全家便利商店提供 1月23日前全家便利商店推出「下班除舊喜迎春」活動，使用全盈+PAY購買Let’s Café大杯特濃美式咖啡／拿鐵可享同品項買1送1（不可寄杯）；使用全盈+PAY購買Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）可享買1送1（不可寄杯）。圖／全家便利商店提供 1月23日前全家便利商店推出「下班除舊喜迎春」活動，「隨買跨店取」推出多項限時組合優惠。圖／全家便利商店提供 1月20日至1月23日於全家便利商店店舖購買指定禮盒即贈金山財神廟／北港武德宮／嘉義文財殿聯名開運錢母（共3款，可累贈，隨機贈送，不可挑款），限量30萬個，送完為止。圖／全家便利商店提供 1月20日至1月23日於全家便利商店店舖購買指定禮盒即贈金山財神廟／北港武德宮／嘉義文財殿聯名開運錢母（共3款，可累贈，隨機贈送，不可挑款），限量30萬個，送完為止。圖／全家便利商店提供

●萊爾富

萊爾富門市祭出一系列春節咖啡、冰品限定優惠活動，包括1月21日至1月26日好事成雙指定現煮咖啡加10元多1件，大杯美式咖啡單杯不到28元；即日起至1月31日至萊爾富門市購買哈根達斯迷你杯或雪糕可享買2送1、買3送2等超值優惠；Niseko乳雪糕指定系列雪糕第2件10元。

除了門市活動之外，萊爾富加碼提供社群平台賺紅包開運金，大年初一（1月22日）至初五（1月26日）於萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」完成指定任務，即可抽新春大紅包（共10名），最高可得888元購物金；1月21日至1月29日至Instagram官方帳號「hilife_cvs」完成指定任務，則可抽開運購物點數88,888點Hi點（共10名）。

萊爾富瞄準年節商機，1月21日至1月26日推出好事成雙活動，多款指定現煮咖啡加10元多1件。圖／萊爾富提供

●OKmart

OKmart即日起至2月8日推出OKApp會員「2023財神來送禮」雲端活動，憑OKApp會員點數100點，即可參加天天抽禮劵（OKmart禮券500元）活動，不限次數，另有咖啡、糖餅等好禮。同一期間全台880間門市推出超過300項商品第2件6折，以及不限商品消費滿88元即贈穀物棒一支。

1月23日前全台OKmart會員於「LINE好康群組」消費滿299元並至消費門市取貨，即贈兔年開運發財金一個，全台限量，數量有限送完為止（門市保有現場活動說明與使用原則）。

OKmart全台門市1月23日前推出大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、濃厚美式咖啡／拿鐵可享同品項買2送1，更結合年節賀歲氣氛，推出強檔國片《關於我和鬼變成家人那件事》電影限量杯與杯套。

●附註：各家業者詳細優惠活動內容依門市、App或網頁公告為準。