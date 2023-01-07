我真的需要那酷東西！「老賴茶棧 X 海綿寶寶」黑白酷炫新裝，2款新飲品＋實用周邊，粉絲呼：掏錢了
海綿寶寶粉絲快看！「老賴茶棧 X 海綿寶寶」聯名新裝上市，不同於先前的彩色可愛風，本次的黑白包裝酷炫又都會，同步再推冬季新飲品「相思芝米奶茶」及「相思芝米后乳」，紫米與紅豆的不敗組合，好喝也好拍。除此之外，消費滿百就能加價把海綿寶寶商品帶回家，購買2杯新品再送雙杯提盒，划算又實用。
手搖品牌老賴茶棧攜手海綿寶寶再出擊～除了杯身換上6款酷炫黑白新裝及封膜外，再推「相思芝米奶茶」及「相思芝米后乳」2款紫米和紅豆的組合飲品，紫米、紅豆與黑芝麻的搭配，絕對是冬日裡最暖的一味飲品。
現在購買2杯新品系列免費送「海綿寶寶雙杯提盒」1個，還能再現折15元️，等於是又省又有拿！另外，只要消費滿100元，就能加購超可愛海綿寶寶周邊，有比奇堡飲料提袋、比奇堡購物袋及比奇堡露營組，都會、時尚、實用三合一。
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