快訊

本土+2例連5日個位數 設計師鄰桌用餐客人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7大手搖優惠喝到3月！CoCo第2杯0元、康青龍連18天買1送1、Mr.Wish全年免費喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
各品牌飲料示意圖。圖／業者提供
各品牌飲料示意圖。圖／業者提供

228連假來襲，除了早前與大家分享的超商優惠，今天幫各位盤點可以一路喝到3月甚至4月的手搖好康。人氣連鎖品牌康青龍、CoCo、清水茶香、Share Tea、Mr.Wish、先喝道、COMEBUY中，最爽可享買一送一半價喝新品或經典珍奶等，飲料迷專屬秘籍請收。

康青龍：買一送一優惠券天天抽

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

康青龍最新推出清新風「柳桔富美」飲品，以招牌茉莉綠茶為茶湯，加入蜂蜜珍珠及柳橙果粒，三層風味喝起來毫無負擔，即日開賣。而品牌也將於2/25起連18天推出APP抽獎活動，只要加入會員不必點數即可參與活動，天天抽「柳桔富美」、「橙果茗美」、「蜜桃由美」買一送一優惠券、指定飲品第二杯半價等，讓大家228連假每日都能試手氣到3/14。

CoCo：「週三好友日」第二杯0元、外送與新店開幕買一送一

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo每週三固定推出Line會員獨享優惠券，週週享指定飲品好康。今（23日）為第二杯0元一日快閃好康，優惠品項有「莊園紅茶、茉莉綠茶、四季春青茶、焙韻鐵觀音、伯爵果茶」，消費滿2杯可折抵一張，最多使用2張。

圖／CoCo LINE活動圖
圖／CoCo LINE活動圖

而CoCo日前攜手foodpanda推出優惠，截至2/28訂購「珍珠奶茶」或「伯爵果茶」輸入優惠碼「都可好喝」即享同品項買一送一。另外配合竹東店開幕，截至2/25到CoCo竹東店享獨家珍珠奶茶買一送一，2/24至3/15則有咖啡系列、蜜香檸凍紅茶、伯爵奶蓋紅茶第二杯半價。

清水茶香：新品第二杯半價

圖／清水茶香提供
圖／清水茶香提供

清水茶香最新打造創新組合「香菜糬糬」，每杯調入花生、豆乳及特製豆乳麻糬，上方則以香菜粉末及雲林花生粉為點綴，成為香菜控嘗鮮新目標。而2/24起至3/9，只要到全台門市購買新品「香菜糬糬」、「豆乳啵啵茶」，第二杯打5折。

Share Tea：喊通關密語送雞肉鬆、填問卷抽第二杯半價

圖／SHARE TEA歇腳亭提供
圖／SHARE TEA歇腳亭提供

Share Tea歇腳亭全新推出芋頭系列銷魂新品，主打全宇宙第一杯肉鬆手搖，而2/25起至3/10凡加入官方LINE、獲得通關密語，購買圓芋宙商品時喊出暗號，即可免費獲得一包大成雞肉鬆迷你包，截至4/30購買新品並完成杯身問卷活動，則可抽第二杯飲品半價券，數量有限，贈完為止。

Mr.Wish：365天免費喝

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish鮮果茶玩家2/25起推出刮刮卡活動，截至4/5只要至門市消費滿50元，即可獲得中獎率100%的刮刮卡，最高有3位幸運兒可享「365天免費喝飲品」全年0元開喝，另有20份「請喝一個月」、多達240份「請喝7天飲品」的獎項，外送滿額100元同贈刮刮卡，不限外帶外送皆可累贈。

此外，Mr.Wish APP會員3月每週三也享第二杯7折優惠，包含草莓芝芝、招牌光果茶、芋泥QQ鮮奶，每週不同，粉絲不怕喝膩。

先喝道：每週五第二杯半價

圖／先喝道臉書專頁
圖／先喝道臉書專頁

先喝道即日起推出「Happy Friday第二杯半價」，連續52週的星期五都派出指定飲品為促銷主角，2/25為「英式蜜桃水果茶」，週週更換，全年都能喝。

COMEBUY：「冬片比賽茶」現折15元

圖／Comebuy提供
圖／Comebuy提供

即日起至3/15，只要至全台門市即可購買於「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」得獎的Comebuy「冬片比賽茶」，即享折扣15元的促銷價，最低45元開喝。

延伸閱讀：

星巴克「全品項買一送一券」連7天送一波！吃高口碑草莓大福、抹茶生乳包再贈免費糕點

228連假「4大超商優惠」咖啡買1送1搶先看！加碼7-11滿額85折抽鑽戒、全家1元喝

連假 珍奶 綠茶

相關新聞

日香Niko bakery「鐵觀音巧克力生吐司」新登場　超Q白色情人節禮盒免費送！

生吐司控全新嘗鮮清單準備更新！近幾年全台掀起生吐司熱潮，而台灣就有本土創立的超人氣日式吐司「Niko bakery日香高級吐司專賣店」，憑藉濕潤口感的美肌生吐司收穫一票鐵粉。品牌此次超前部署2022年

7大手搖優惠喝到3月！CoCo第2杯0元、康青龍連18天買1送1、Mr.Wish全年免費喝

228連假來襲，除了早前與大家分享的超商優惠，今天幫各位盤點可以一路喝到3月甚至4月的手搖好康。人氣連鎖品牌康青龍、CoCo、清水茶香、Share Tea、Mr.Wish、先喝道、COMEBUY中，最

全台首賣「肉鬆芋頭手搖」有5重口感！歇腳亭「芋泥奶酪厚奶」也銷魂，喊暗號再享好康

芋頭控站出來！SHARE TEA歇腳亭最新打造三款「圓芋宙」芋頭新品，不僅有一次喝得到4款風味的「奶酪厚芋宙」、經典不敗「手搗芋頭奶」，更搶眼的還有全球第一杯加入肉鬆的手搖飲「圓芋宙胖肉鬆」，以古早味

哈根達斯冰淇淋「2球38元」限時5天！ 蜂蜜葡萄柚、蜂蜜黃桃玫瑰新品上市

春天的腳步逐漸到來，冰品品牌「哈根達斯」（Häagen-Dazs）首度以「蜂蜜」主軸，推出「蜂蜜葡萄柚冰淇淋」、「蜂蜜黃...

一次吃到10種迷你甜點！ 京都百年茶舖「伊藤久右衛門」品嘗春日櫻花風情 2／26限量推出

創建於1832年，已有190年歷史的京都．宇治「伊藤久右衛門」，在日本海外的第一家分店-台北店，現正推出限量手工櫻花甜點，還有期間限定的草莓季，邀請大家來品嘗甜滋滋的春天風情。

「草莓牛奶火鍋、草莓櫻桃鴨披薩」夢幻新吃法！陽光皇后新品6選1再送哈根達斯

草莓控、火鍋迷、披薩愛好者的心一次狙擊！中南部發跡的網美級餐廳「陽光皇后」近年屢推創意料理搶客嘗鮮，配合草莓季特別打造限定草莓料理。其中限店登場的「草莓牛奶火鍋」強調奶香濃郁湯頭交織鹹甜風味，準備挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。