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反香菜聯盟開戰了！清水茶香「香菜＋花生手搖飲」第2杯半價 國際討厭香菜日上市
反香菜派預備出戰！繼早前與大家分享的中國麥當勞香菜冰旋風實體照，台灣本土也有超狂新品挑戰「香民」味蕾，連鎖手搖飲清水茶香最新打造「香菜糬糬」，搭配花生、特製豆乳麻糬變身最道地台味飲品，並特別選在2/24國際討厭香菜日上市，截至3/9還能用第二杯半價優惠嘗鮮，千萬別錯過。
清水茶香擅長採用台灣食材製成飲品，浮誇視覺的「流心奶黃啵啵奶」、「黑芝麻糬糬」、「金南瓜糬糬」備受喜愛。而全新力作「香菜糬糬」迎戰反香菜聯盟，嚴選彰化北斗的香菜末，每杯喝得到調入花生、豆乳及特製豆乳麻糬的鹹甜風味，上方則撒上香菜粉末及雲林花生粉，實際喝過的饕客反映令人驚艷，有望成為新興打卡神器。
堅持無法接受香菜的手搖迷也另有特色選項，品牌同步開賣「豆乳啵啵茶」，以豆乳紅茶混搭手炒黑糖珍珠成為香醇的基本班底，配料則有甜蜜麻糬及珍珠增添口感，一喝就上癮。而2/24起至3/9只要到全台門市購買新品「香菜糬糬」、「豆乳啵啵茶」，即可享第二杯半價折扣。「香菜糬糬」中南部售價60元，台中以北售價70元；「豆乳啵啵茶」台中以北售價65元，台中及南部售價55元，等於最低一杯41元即可開喝。
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