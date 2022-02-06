杯杯折15元！COMEBUYｘ南投好茶「冬片」開賣，限量新品茶控必喝
過年大魚大肉後喝茶清腸胃！連鎖手搖店COMEBUY最新攜手來自南投縣鬥茶協會的比賽茶，即日起到店嘗鮮還享新品「冬片」現折15元特價，數量有限、售完為止。
COMEBUY趁著開工新推台灣好茶，嚴選2022年元月「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」脫穎而出的「銅質獎」比賽茶，讓茶控在手搖店就能喝到台灣好茶，還享杯杯折15元好康，一般門市45元就能回味無窮。冬片亦是「冬茶」，原在冷天會進入冬眠期不發芽，但經過茶園灌溉系統等技術升級，得以在冷冽時節採收，珍貴茶品品質更佳，甘醇清香的風味及入喉後的特殊花香味是一大特色。
即日起只要至全台門市即可購買限量「冬片比賽茶」，並享折扣15元的促銷價，最低45元能喝到，喜愛喝茶的人又有新口味值得嘗鮮。
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