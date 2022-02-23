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全台首賣「肉鬆芋頭手搖」有5重口感！歇腳亭「芋泥奶酪厚奶」也銷魂，喊暗號再享好康

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／SHARE TEA歇腳亭提供
圖／SHARE TEA歇腳亭提供

芋頭控站出來！SHARE TEA歇腳亭最新打造三款「圓芋宙」芋頭新品，不僅有一次喝得到4款風味的「奶酪厚芋宙」、經典不敗「手搗芋頭奶」，更搶眼的還有全球第一杯加入肉鬆的手搖飲「圓芋宙胖肉鬆」，以古早味無糖豆漿、厚奶為基底升華出鹹甜風味，限時期間另有「大成雞肉鬆迷你包」免費送、第二杯半價好康，粉絲手刀筆記。

圓芋宙胖肉鬆售價75元。圖／SHARE TEA歇腳亭提供
圓芋宙胖肉鬆售價75元。圖／SHARE TEA歇腳亭提供

連鎖飲料店SHARE TEA歇腳亭全新主打的「圓芋宙胖肉鬆」號稱史上第一杯加了肉鬆的飲料，嚴選大甲芋頭心製成綿密芋泥，再出動濃醇級豆漿、厚奶，每杯還吃得到小芋圓及小地瓜圓，頂端加上大成雞肉鬆，一杯五種超豐盛風味挑戰粉絲味蕾。

奶酪厚芋宙每杯75元。圖／SHARE TEA歇腳亭提供
奶酪厚芋宙每杯75元。圖／SHARE TEA歇腳亭提供

而芋頭控另有兩款銷魂新口味可以品嘗，「奶酪厚芋宙」底層為香甜奶酪，上一層則為每日現炊的大甲芋頭泥，往上則為茶香四溢的黃金翠玉，最頂端則是濃郁厚奶，漸層視覺及四重享受不怕雷。此外，「手搗芋頭奶」則以香甜芋泥混搭鮮奶、厚奶，每口濃郁為保守派的必嘗首選。

最右手搗芋頭奶一杯65元。圖／SHARE TEA歇腳亭提供
最右手搗芋頭奶一杯65元。圖／SHARE TEA歇腳亭提供

為歡慶系列飲品上市，2/25起至3/10只要加入官方LINE，購買圓芋宙商品時喊出會員獨享的通關密語，即可免費獲得大成雞肉鬆迷你包一份，讓大家單吃或為手搖加料。而活動開跑後截至4/30另有全民好康，只要消費新品，完成杯身問卷活動還可抽第二杯飲品半價券，數量有限，贈完為止。

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