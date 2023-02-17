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補班日咖啡小確幸！ 星巴克「第2杯半價」 FLASH COFFEE連續4天「買1送1」
這週六(18)日又是補班日！ 2月份隔週補班日需要來杯飲品慰勞自己，星巴克將在2/18推出「第二杯半價」優惠，活動當日進店立刻賺到；FLASH COFFEE也陪大家補班，推出連續四天「全品項買一送一」。
星巴克祭出「補班日加油！第二杯半價」優惠，2/18(六)當天至門市購買兩杯大杯（含）以上相同容量/風味/冰熱飲料，即可享「第二杯半價」優惠。需注意單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)，並限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
連鎖咖啡店FLASH COFFEE也公布2/18，2月第二個補班日優惠，從2/17到2/20連續4天FLASH COFFEE「全品項買一送一」，用咖啡幫大家提振精神再撐一天。
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