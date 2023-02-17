補班日咖啡小確幸！ 星巴克「第2杯半價」 FLASH COFFEE連續4天「買1送1」

抹茶控要哭了！ 近期許多人在星巴克點餐時被店員告知「抹茶那堤」停賣了，這無預警停賣的消息，讓熱愛星巴克抹茶那堤的鐵粉們，忍不住哀號。實地走訪門市詢問，「抹茶那堤」確認已全面下架，但還有特濃版隱藏款可供

2023-02-03 17:34