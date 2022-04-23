3大咖啡買1送1！半價開喝7-11、全家　星巴克全品項買1送1再加碼爽喝7天

天氣好可以吃特價冰消暑、上班別忘來杯咖啡提神！今天為大家盤點門市遍佈全台各區的3大業者咖啡、飲品優惠，不論是因思樂冰引爆熱議的7-11，還是因為無敵霜沙掀起朝聖潮的全家便利商店，還有今年促銷活動不間斷的星巴克，最新好康一次看。

7-11：4/25起至4/28

圖／7-ELEVEN提供

7-11全新推出線上活動，4/25起至4/28只要透過OPEN POINT行動隨時取，購買3大特定飲品即享半價優惠。包含CITY CAFE濃萃美式買8送8、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶買2送2，而聯名哈根達斯的冰沙則有任選2杯199元，現省99元更划算。此活動限採用線上支付，開放兌換至6/30，若搭配icash Pay活動另享10%回饋，小資族別錯過。

全家便利商店：截至4/24；兌換至4/25起至4/28

圖／全家便利商店提供

全家便利商店限時買一送一活動持續進行中，截至4/24凡到店購買一杯Let’s Café特大杯經典美式，即可獲得一張小白單，憑券可於4/25至4/29到原門市兌換免費特大杯經典美式，冷熱不限。

星巴克：4/26至4/28、5/4至5/5、5/11至5/12

圖／星巴克提供

星巴克本週一突擊推出「星光好友分享」活動，限定6天全品項買一送一，最新低調加碼2天，除了已過的4/18，只要於4/26（二）、4/27（三）、4/28（四）、5/4（三）、5/5（四）、5/11（三）、5/12（四），當天16:00至20:00期間到店購買兩杯相同容量/風味/冰熱一致的飲料，即可享有買一送一，口味更多選項。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

提醒大家優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動不適用於車道服務、機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

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