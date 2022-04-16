全家隱藏版「無敵霜沙」69元爽嗑霜淇淋＋酷繽沙　超高CP值混搭吃法雙重享受

號稱「被超商耽誤的霜淇淋店」的全家便利商店，近期憑藉聯名滴妹「再睡五分鐘」的多款口味掀起新一波嘗鮮潮。然而網上重新盛行了一款高CP值吃法，只見超大杯的經典酷繽沙上擠滿霜淇淋，若成功按照對的步驟結帳，即可用最低銅板價「69元」吃到，幾乎等同免費升級霜淇淋，超狂神組合冷天開吃也幸福。

圖／網友提供、圖／全家官方臉書

分享美食及故事的臉書私密社團「老百姓日常三餐交流會」日前被「無敵霜沙」瘋狂洗版，一杯酷繽沙可選擇搭配牛奶或咖啡，加上檔期的霜淇淋，折扣後69元就能吃超飽。這款吃法其實是官方2018年5月登場的混搭組合，惟後續漸漸成為鮮為人知的品項，就連有經驗的店員都不一定會聽過。隨著在網路爆紅，不少網友都至附近門市朝聖，也陸續在社團分享心得及指引。

大家可至確定有霜淇淋店機及販售酷繽沙的店家，至冰箱親拿現有口味的酷繽沙，至結帳區時說明需要「無敵霜沙」，即便店員不清楚仍屬正常反應，屆時可禮貌請店員按照步驟點選POS機上的「酷繽沙」，再至霜淇淋區點選「無敵霜沙專用霜淇淋」，折扣後即可變成69元特價。

圖／網友提供

這也代表原價60元的冰沙、目前一支單價45元的霜淇淋，用此方法直接現賺一支特價的冰淇淋。許多人首推巧克力黑炫酷繽沙，請店員加入牛奶或咖啡後，再擠上配上日安紅濃茶歐蕾，超療癒組合就此誕生。

提醒大家這款隱藏版吃法並非所有店家都適用，亦有許多網友反映挑戰槓龜，建議選擇冷門時間造訪，若店員堅持無法至另一家嘗試即可，才不會因為一款冰品導致彼此心情不悅啦！

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