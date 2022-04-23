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7-11「思樂冰」全面停賣！僅剩的童年回憶成絕響 超商證實了
7-11「思樂冰」為許多台灣人夏日人手一杯童年回憶，直到2018年為止都可看見官方推出新口味及各大促銷活動，然而近年機台已大幅減少，近日也因部落客的分享曝光全台僅剩的思樂冰機台將全面撤走，引發熱議。對此官方也證實將對商品進行結構調整，日後會再推出多元冰品等滿足消費者需求。
7-11「思樂冰」往年經常推出半價、7折等優惠，免20元的銅板價即可入手，吸引許多國小生課後來杯沁涼消暑逸品。然而日前柯基犬のCoffee Time發出貼文，難過表示因原料因素，全台7-11思樂冰機台已在近日撤掉。消息一出，讓網友崩潰留言：「童年回憶啊一杯25塊還可以抽抽樂」、「時代的眼淚」、「又一個童年掰掰了嗎」、「童年的回憶再會了」、「好可惜，思樂冰、特大杯可樂已成回憶」、。
對此，官方回應三立新聞網，表示「針對該商品將進行結構調整，後續將持續推出多元冰品及現調飲品滿足消費者需求。」而透過官網地圖查詢特定服務也已搜尋不到提供思樂冰的門市。
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