太美！全球首家「粉色星巴克」夢幻爆表，獨棟建築隱身港口

星巴克門市擅長結合在地特色打造限定景點，台灣亦有數不盡的打卡建築備受熱議，像是年初登場的全台唯一博物館星巴克、遊艇星巴克等都為人氣朝聖地之一。今天要跟大家分享的是全球第一間「粉色星巴克」，這家夢幻門市位於加勒比海海島上，搭配夕陽更是美輪美奐，令人忍不住期待台灣也能設立少女心爆發的門市。

圖／星巴克@Justin Okoye

粉色星巴克實際座落於加勒比海的大特克島（Grand Turk）港口旁，為當地首家星巴克，2019年開幕時也造成遊客及台灣粉絲一片轟動。與電影《加勒比海盜》形象不同，這處作為度假勝地的島嶼彷彿世外桃源，映入眼簾的淡粉建築外觀加上白色邊框超吸睛，門口的燙金招牌讓整體質感升級，每個角落都能拍出美照。

圖／星巴克@Justin Okoye

而星巴克室內則以木質為主色調，加上品牌代表性1的美人魚（女海妖）壁畫，奇幻的視覺及珊瑚等還原了熱帶島嶼的亮點，坐在裡面喝杯咖啡，再透過落地窗欣賞戶外風光也超愜意。儘管疫情遙遙無期，難以出遊偏遠的國家，但大家也可敲碗許願星巴克哪天也能在台灣的港口，設計一座專屬的粉嫩路線的咖啡天堂！

圖／星巴克

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