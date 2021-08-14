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太美！全球首家「粉色星巴克」夢幻爆表，獨棟建築隱身港口

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克@Justin Okoye
圖／星巴克@Justin Okoye

星巴克門市擅長結合在地特色打造限定景點，台灣亦有數不盡的打卡建築備受熱議，像是年初登場的全台唯一博物館星巴克遊艇星巴克等都為人氣朝聖地之一。今天要跟大家分享的是全球第一間「粉色星巴克」，這家夢幻門市位於加勒比海海島上，搭配夕陽更是美輪美奐，令人忍不住期待台灣也能設立少女心爆發的門市。

圖／星巴克@Justin Okoye
圖／星巴克@Justin Okoye

粉色星巴克實際座落於加勒比海的大特克島（Grand Turk）港口旁，為當地首家星巴克，2019年開幕時也造成遊客及台灣粉絲一片轟動。與電影《加勒比海盜》形象不同，這處作為度假勝地的島嶼彷彿世外桃源，映入眼簾的淡粉建築外觀加上白色邊框超吸睛，門口的燙金招牌讓整體質感升級，每個角落都能拍出美照。

圖／星巴克@Justin Okoye
圖／星巴克@Justin Okoye

而星巴克室內則以木質為主色調，加上品牌代表性1的美人魚（女海妖）壁畫，奇幻的視覺及珊瑚等還原了熱帶島嶼的亮點，坐在裡面喝杯咖啡，再透過落地窗欣賞戶外風光也超愜意。儘管疫情遙遙無期，難以出遊偏遠的國家，但大家也可敲碗許願星巴克哪天也能在台灣的港口，設計一座專屬的粉嫩路線的咖啡天堂！

圖／星巴克
圖／星巴克

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星巴克

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