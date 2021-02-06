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全台首家「博物館星巴克」絕美登場！憑奇美門票享第2杯半價、現烤系列特色必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡星聞臉書專頁
圖／星巴克咖啡星聞臉書專頁

星巴克於全台設有數不盡的特色門市，一家比一家還漂亮，不斷更新粉絲打卡清單。而即日起造訪台南時，又能新增一處美拍聖地，因為全台首家「博物館星巴克」已悄然進駐奇美博物館，並將於2/12正式開幕，一系列限定優惠千萬別錯過！

圖／星巴克咖啡星聞臉書專頁
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星巴克奇美博物館門市即日起至2/9試營運，作為台南人氣景點的奇美博物館，歐風宮殿建築及園區已是不少人的朝聖地，如今有了星巴克加持，可謂強強聯手的最美組合。位於一樓餐飲區內的門市設計，巧妙結合了奇美本身的西洋古典風格，店裝主要為顯眼的木紋及金屬色系，牆面也有以咖啡農場為理念的藝術山坡，為空間增加了時尚奢華感。二樓還有具延伸感視覺的座位區，可容納72個坐席，樓下亦有55個位置，整體環境寬敞舒適，逛完博物館再來杯咖啡超愜意。

圖／星巴克咖啡星聞臉書專頁
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全新門市於2/12起釋出一連串活動，其中憑當日單筆消費滿600元發票，即可獲得精美星巴克口罩套組乙組、滿1000元則能免費獲贈星巴克零錢包。而截至3/31，凡憑奇美博物館當日門票，到星巴克奇美博物館店點購兩杯相同口味、容量、冰熱皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

有別於一般門市，奇美博物館內的星巴克不僅引入氮氣飲品，還加碼提供新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列，販售多款烘焙糕點。開幕起至02/28，凡點購新鮮現烤系列滿300元即送現烤專案手工餅乾乙片，滿600贈送兩片，以此類推，3/1至3/31則享飲品第二杯半價優惠，讓粉絲們優惠不停歇。

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