全台唯一「遊艇星巴克」4/1登場宜蘭！簡約白＋藍海玻璃太美　還能暢遊頭城老街

宜蘭最新地標搶先看！星巴克除了咖啡飲品與商品備受粉絲喜愛，分佈台灣各地的特色門市更是遊客必訪的朝聖據點。如今全台首間「遊艇星巴克」將於4/1正式登陸頭城，超狂外觀曝光後引爆網友期待，開幕首五日亦有指定優惠，滿額還會贈送星巴克絕美零錢包、萬用折疊椅，再搭配鄰近的頭城老街順遊，連假行程免煩惱！

圖／Johnny Lin授權

星巴克最新特色門市座落宜蘭頭城，建築以遊艇為設計理念，結合幾何形狀與簡潔俐落的線條，配上猶如海水色的落地玻璃，讓人彷彿置身陸地版夢幻遊艇。店面雙層樓空間寬敞，含室內一、二樓及戶外共124席，值得一提的是整體也強調五感體驗，空間會隨著環境變身，里外都能感受同樣的光影，早晨有機會賞日出，夜晚亮燈則突顯浪漫氛圍，絕對是打卡亮點。

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為歡慶4/1開幕，星巴克宜蘭頭城門市將首賣「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」、「頭城領航隨行卡」，還特別打造「遊艇手繪餅乾」，開幕起宜花區門市將同步販售。而門市也釋出一系列好康，首5日與臉書或IG打卡即享氮氣系列同口味、品項「第二杯半價」，每位顧客至多優惠兩組，需現場一次領取，不適用外賣外送及預訂服務。

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另外，凡於星巴克宜蘭頭城門市當日單筆消費滿1000元，憑發票可兌換獲得星巴克零錢包乙個，滿額3500元發票則有星巴克萬用折疊椅乙個，贈品樣式隨機贈送，款式無法挑選，數量有限，送完為止。趁著兒童節、清明連假，大家不妨考慮造訪宜蘭頭城，不僅能夠美拍、喝咖啡、享好禮，徒步8分鐘即可抵達頭城老街，感受街屋古老小鎮風情，趕快一併列入旅遊清單吧！

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星巴克「宜蘭頭城門市」

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號營業時間：週一至週日07:30-21:30（4/1早上10點開幕）

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