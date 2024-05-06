跟著《白日夢冒險王》開啟冰島自駕12日遊 不藏私餐廳推薦

大家好，我是書那娜，前些時間體驗冰島自駕旅遊，由於北歐的獨特地理景觀讓我對自然的力量佩服不已，冰島是位於北大西洋的神秘島國，以多樣的地形和豐富的地質特色聞名。因為地質活動頻繁，冰島擁有獨特的景觀：火山、間歇泉、冰川、峽谷和瀑布。

這次的冰島遊記我將自駕之旅分成食記以及遊記，我將帶領大家體驗一場真實的冰島自駕環島之旅，透過探索瀑布、峽谷、極光、峽灣，並在冰川和溫泉間尋找電影《白日夢冒險王》中的冒險與夢想痕跡。

希望能讓大家感受到不一樣的冰島 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

而冰島篇的分享將從食記開始 =)









1. < UMI HOTEL >

在冰島西邊的UMI HOTEL坐落在背山面海的廣闊荒野中，是間隸屬家族企業管理的精品旅館，飯店不走低調奢華的風格，裝潢以舒適樸實的溫馨感為主軸。

UMI HOTEL餐廳景觀給人很沉穩的穩重感 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在UMI HOTEL內雖僅有一間餐廳，但可不容小怯，這可昰間登上米其林推薦的餐廳呢。預約前就聽說餐點能夠享有在地當季的鮮蔬最是特色，的確我能從前菜、麵包就能感受到他們的用心，像是以有機食材入菜、還有麵包的沾醬也都非常特別，令我印象深刻。因為冰島一半以上的領地屬於海，所以在這餐廳推薦的主食也有提供冰島必吃的北極紅點鮭、還有冰島之魚的稱號；嘗起來口感十分豐潤，魚肉的油脂分布也很細膩。餐廳還有推薦的招牌菜色、是當地的羊排，可惜不太敢吃羊的我無法跨越自己的心魔、還是點了牛排，當然也是值回票價非常好吃！

UMI HOTEL餐廳的餐前麵包 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

內斂又富有滋味的湯 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

冰島必點的鮭魚，在UMI HOTEL能吃到油脂細膩的豐潤鮭魚餐點 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

點心 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

回顧UMI HOTEL的用餐體驗：從前菜到主食，都能感受到這間餐廳對料理的用心，沒有太多花俏的口感設計來玩弄浮誇，而是將食材、醬汁、擺盤的細節做好，讓顧客感受滿滿的質感精粹。環繞在遼闊的景觀又身處茫茫草地的建築物有種遺世獨立的感覺，品嚐如此精緻的美食，是否也能吸引讀者來享受一頓在荒野的奢華饗宴呢。

UMI HOTEL飯店外觀看起來絕世獨立，內部氛圍則是內斂又沉穩的 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

>> UMI HOTEL 地址 : Leirnavegur road nr. 243, 861 Hvolsvöllur, Iceland









2. < Pakkhús Restaurant >

在冰島Höfn的Pakkhús Restaurant是間頗具人氣的網紅餐廳，因為地處峽灣，海鮮都是新鮮捕撈，所以這個城市也被稱為龍蝦小鎮。但要這用餐可不件容易的事，首先這間餐廳不接受預訂，而且熱門的晚餐時段居然還需要等一小時！不過在等的過程中，會安排客人在餐廳樓下、提供像bar一樣的休息區稍坐等待再代位上樓用餐。

人聲鼎沸 絡繹不絕的 Pakkhús Restaurant ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

好不容易等到入坐後，首先我會推薦龍蝦湯必點！在寒冷的冰島，能來碗熱熱的龍蝦湯暖胃，作為一餐的開端再好不過，而且龍蝦湯嘗起來十分的濃郁，幾乎口口都能嘗到飽滿龍蝦肉。再來也是人人必點的烤龍蝦尾，肉質非常鮮甜、也很彈牙！最意外的是到冰島來數次被推薦、卻不敢嘗試的羊排，竟然我終於在龍蝦餐廳鼓起勇氣點了羊排的料理，真的昰出乎我意料的美味！完全沒有我害怕的羊騷味，料理後的羊排嘗起來外酥內軟，肉質真的很好、很細緻，入口還有肉汁，完全對我過往害怕的羊騷味顛覆想像。

Pakkhús Restaurant 人人必點的龍蝦料理果然名不虛傳 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Pakkhús Restaurant 的羊肉真的沒有羊騷味！非常好吃～

雖然Pakkhús Restaurant價格偏高，但也真的十分推薦，果然人氣之高卻沒有令人失望哪！

不虛此行的等待，餐點真的十分美味 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

有沒有發現 Pakkhús Restaurant的外觀也出現在菜單上 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

>> 龍蝦小鎮的知名人氣餐廳 Pakkhús Restaurant 地址 : Krosseyjarvegur 3, 780 Höfn í Hornafirði, Iceland









3 < The soup company >

在冰島因為地處空曠，每天幾乎都在吹風，真得會讓人無時無刻都想來喝碗熱湯。The soup company在西部的Vik，是位法國人經營創意料理餐廳。不僅有各式各樣的湯品，最出名的就是火山熔岩湯（Lava soup)，創意的是湯的碗是由灰色麵包製成的，裡面挖空、裝著料多實在的羊肉湯，而湯品會軟化內部的麵包，一起享用真的十分美味又暖身。能結合冰島的火山特色到餐點中，是種沉浸體驗更是種享受！

創意料理The soup company的推薦必點為火山熔岩湯（Lava soup) ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

>> 創意料理 The soup company 地址 : Víkurbraut 5 870, 870 Vik , Iceland









4. < Bakabaka >

Bakabaka是間在冰島首都雷克雅維克的麵包店、而且還是間餐廳呢 !

記得當時在城市漫步時，無意間被建築物的外觀吸引、走進一看才知道是間麵包店，看著不少當地人前來買麵包，就好奇的進去。

販售美味麵包 Bakabaka 的外觀 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

問了店員的特別推薦後、購入了招牌肉桂捲。第一次看到麵包店的裝潢用窗台做隔板，每層放著各式各樣的麵包，內用的環境很溫馨舒適，搭配著甜而不膩的肉桂捲、淡淡的糖霜和花生碎片，吃的每口都是幸福，在首都時曾連續兩天來買早餐店呢。

我最愛Bakabaka的肉桂捲 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Bakabaka櫃檯旁有琳瑯滿目的麵包 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

>> 美味麵包 Bakabaka 地址 : Bankastræti 2 101, 101 Reykjavík, , Iceland

以上就是我這次特別想跟各位讀者分享的冰島食記啦～請大家再繼續期待下次的分享：冰島自駕篇！我將依循電影《白日夢冒險王》主角的足跡，跟著電影展開我的心靈之旅 =)

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