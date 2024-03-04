一探「玫瑰古城」的奧秘、前往瓦地倫沙漠邁向火星旅遊！

{文 / 書那娜-微風國際 }





結束死海的旅遊後、接下來要分享的是佩特拉古城，古城歷史的繁榮可追朔於西元前，據文獻記載建造時間甚至還可能比金字塔還早。具體位置其實是隱藏在阿拉伯古東側的一個狹窄的峽谷內，由於千年的風雨洗禮、岩石變成了粉色。在朝陽和晚霞的照射下，整座古城都會變成玫瑰色。

在抵達古城的廣場後，就能看見鑿在岩壁上的古神廟，映入眼簾得景致令人歎為觀止、霸氣十足 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





當地人更將佩特拉古城稱為「玫瑰之城」外、還被美國地理雜誌評為「死前必去的地方之一」，而親身見證到後，更是覺得這評論一點也不浮誇。此外經典的好萊塢大作電影「Indiana jones」也取景在此呢！

要進入古城內必須先通過1.5公里長的路途，有的地方甚至僅有兩公尺寬的蜿蜒蛇道 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





如果想在佩特拉漫遊步行、好好細品古城的景觀其實約需花費3-4天，可說是十分的壯闊。在廣場上雖然可以租借駱駝、驢子等代步工具，但價格高昂。印象當時因為天氣熱的實在是走不動，就租了驢子，6小時居然要價200美金呢！

在佩特拉古城可以租借駱駝跟驢子來代步，雖價格高昂，卻也是個沉浸體驗古城的好方法 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

可供旅客租借的驢子 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





佩特拉古城一隅 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





除了白天能欣賞玫瑰古城外，其實在每週的特定夜晚時間（官網可以查詢），有一個名叫「Petra by night」活動。是我非常推薦有機會一定要體驗的當地活動！在晚上8點後，從路口開始有幾千隻蠟燭點亮整座古城，直到廣場，燭光下的舞台有當地人演奏著古老樂曲，和燈光秀表演、整個氛圍就像帶你入夢境般美的很不真實！

Petra by night讓古城的夜晚更增添白天沒有的景緻，真的讓我不虛此行 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





在約旦行的最後，我來到了瓦地倫沙漠；沙漠位於約旦西南部的一處山谷，因為極具特殊的酒紅色景觀在日落照映下、猶如外星的地表而聞名。阿拉伯語中的Wadi rum指的瓦地倫即是「酒紅色的山谷」，這裡也被譽為地表最像火星的地方、也是知名好萊塢電影變形金剛及火星救援等的取景地。

瓦地倫沙漠 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





占地約莫7.4萬公頃的瓦地倫保護區被世界遺產雙雙納入自然及文化類的列名，據聞這裡的岩畫及考古遺址透過科學的檢測、可追朔至1.2萬年歷史。歷史課曾提及的兩河流域，其實也有部分觸及到現今的約旦，現今仍約有5千個貝都因人生活在此，甚至還住在傳統的山羊毛帳篷裡、保持著半遊牧的生活方式。

至今仍生活於此的貝都人們集聚於沙漠的一旁 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





我抵達時發現有好幾個帳篷飯店都是以太空設計而聞名、更加增添人在火星的氛圍感。而這次入住的飯店Memories Aicha Luxuary Camp，是間在社群媒體中相當火紅的飯店；入住也包含兩餐（早餐、晚餐），而且只要入住的當天就可以參加飯店下午安排的吉普車遊沙漠！

前往飯店安排的半日由行程 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

飯店安排的當地行程大約三小時，約莫從午後至日落、會跑3-4個點不等，行程的最後會在火星營日落大道的沙漠中觀賞夕陽、和貝都因人一起體驗泡茶的樂趣。晚上的飯店也有不同的活動能參加：會跟著當地嚮導走在昏暗的沙漠中抬頭仰望星空，聽著關於星空、火星營沙漠及貝都因的故事，有種不同過往的浪漫、最是令我難以忘懷！

餐與飯店的行程充分體驗瓦地倫沙漠的景緻與當地文化 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





由於身處沙漠中、其實白天中午的氣候是相當炎熱的；但帳篷內其實都有冷氣供應、淋浴間也有相當穩定的熱水可以洗澡。所以其實環境並沒有大眾意測的環境克難、旅遊起來還是很舒心的。

飯店房間的環境是不是別有洞天呢 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

營區的早餐及晚餐都是提供自助式的餐點供住客享用，當然菜色也相當豐盛、含在住宿費。此外也像郵輪一樣有自費餐廳的區域，能提供住客額外的用餐選擇，而且還是在坐落於峽谷內的景觀餐廳用餐呢、來到餐廳時也能看到不少遊客在這體驗中東水煙的樂趣！

將餐廳融入峽谷的景緻中真的非常令我歎為觀止 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

唯一小小不便就是、由於整個沙漠區域是沒有網路的，所以來到這真的就是來好好的體驗自然景觀跟放鬆 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





此生或許我們到不了火星旅遊，但你可以來火星營好好體驗一次，才明白這裡的景觀有令人屏息的震撼。當我在寫這篇文章時、約旦的一切美好又再次湧上心頭；壯觀的沙漠景象、千年的古城遺址、令人讚嘆自然力量的死海、還有熱情淳善的約旦居民，每件細微美好都想讓我再一次走訪這個國度。

也許在中東對亞洲旅人而言是小眾的旅遊景點，就連體驗到與過往井然不同的文化信仰、飲食也變成一種美。雖然約旦物價並不便宜，但在這最能安全旅遊的中東國家中、富含令人流連忘返的自然和歷史痕跡，回頭再看照片時、讓我對約旦的美感到如夢般的不真實，真的推薦讀者有機會能來這、體驗來場別於他人的旅程吧！

謝謝約旦行帶給我的美好，富有歷史痕跡的景觀、淳善的人文風情至今都令我難以忘懷 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。





<<延伸閱讀>>

橫跨歐亞非大陸，踏尋兩河流域的中東十字路口 - 約旦死海篇

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