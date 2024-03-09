瑞士好風光！ 米蘭時裝周尾聲 跟著宋蘋恩踩點「聖朱廖遊記」 觀光客較少還能賞絕佳湖景

文、圖／宋蘋恩 Sabrina





回顧米蘭時裝周，因為要趁早、等人少來大教堂拍照，拍完後，還坐在階梯跟雜誌台義連線採訪呢 ，圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

緊湊的米蘭時裝周終於迎來尾聲，然而團隊仍有未完成的工作需留在米蘭數日；尋思機會難得，就在時間允許下、找尋近郊的景點來遠離城市喧囂的觀光人潮。

說起米蘭的知名近郊應該就屬北方的科莫湖Lake Como最廣為人知。而我們居住的飯店靠近中央車站Centrale FS，所以不論選擇自駕或搭車至少都需要約1小時的時間成本。還記得那時團隊在討論交通選擇時、不經意地發現另一個鮮為人知的秘境：Orta San Giulio聖朱廖(音譯)，雖也是花費一樣的時間成本，不僅也能看到湖景，重要的是觀光客還更少，完全就是適合我們的絕佳地點！





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由於在台灣時，就曾事先評估過自駕的可能性、所以早早就備好國際駕照及台灣駕照，以便能快速的就近找到適合的租車公司，也建議大家可以評估飯店所在區域及旅伴人數做爲自駕或是搭車的選擇，來替自己規劃獨一無二的旅行！





接近Orta San Giulio的碼頭停靠站，旁邊很清幽的停靠著數艘小艇， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

Orta San Giulio其實很接近瑞士，一路上從米蘭開往的路上就依稀能看到美麗的高山相隨。在抵達老城區以前，在半路上先經過船瑪頭的停靠站(Imbarcadero Navigazione Iago d’Orta)就被湖景給震懾的無法言語；眼前的湖畔有遠離塵囂的夢幻、又讓人美好到捨不得發出聲音來打擾。

在碼頭停靠站旁曬太陽的遊客，遠看就像風景明信片呢～ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。









一進入Orta San Giulio就被眼前的景緻給吸引住了，是不是美的令人捨不得打擾小鎮的寧靜呢， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

隨後驅車前往公共停車場、約莫5分鐘左右的距離就能靠近小鎮的入口，沿路還可以看到色彩濃厚的老房被陽光直射，尤其光線映在牆壁上的對比，更是令我們屏氣凝神、深怕破壞了小鎮美好的寂靜。

朝著向陽處走，就能感覺路徑豁然開朗起來， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

一路上幾次也偶遇過零星遊客穿梭在細長的羊腸小徑、魚貫地朝著相同的方向前進，不需要顯見的路標指引，只要向著陽光走出巷弄後，就能淺顯易見的抵達小鎮中心。在走道兩旁還可以看到販售乾燥香菇、各式義大利麵以及檸檬利口酒。其中一間乾貨店不僅有各種醃漬物、還飄出濃郁的松露香，當然義大利的Gelato更是不可缺席的必吃口袋名單囉！

淺嘗一口Gelato就能讓你忘記煩惱！你最喜歡的必點口味是什麼呢？ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

因為需要拍很多素材，雖然小鎮多是石頭路、仍拖著行李箱才方便移動，有沒有覺得在角落的行李們很有故事性呢? 這就是Orta San Giulio的魔力吧！ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。





終抵達小鎮的廣場中心啦～ 又換了一套衣服繼續拍攝，看到湖景時覺得視野更寬闊了呢！在廣場旁不時傳出悠揚的音樂聲，讓我雀躍的想快點探索這裡， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

穿過Orta San Giulio代表小鎮象徵的市政廳古蹟後，就能一覽城鎮最美的核心廣場！Rstorante Veus就是我們一時興起所選的餐廳。如何讓人忘記歐洲需要警惕扒手的緊張感？那應該就是在Rstorante Veus的餐廳美好環境下，享受這舒心的用餐氛圍吧！

餐廳的一樓是吧台，二樓則是華麗的歐風景緻，難得天氣好便選擇露天區用餐， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

餐廳坐落湖畔的旁邊，可以聽到薩克斯風與各種悠閒的交談聲，不僅讓人忘記還有工作在身，更是令我忘卻米蘭的喧鬧。餐點從餐前麵包開始便讓團隊驚呼體驗到沒有過的美味，保證絕無誇張(笑)。





因為在老城中看到不少乾燥菇的販售，便腦波很弱的點了本地特產的奶油菇燉飯、還不忘加點奶油軟絲義大利麵佐開心果、炸魷魚及冷盤蝦料理等的特色料理。提起菇類料理，其實亞洲也有不輸歐洲的多元選擇，但這道菇類燉飯所使用的菇類，居然有杏鮑菇般的豐富咀嚼感卻又帶有金針菇般的纖細纖維感，真的是非常的特別！

燉飯米心雖硬，料理後卻有著亞洲米類特有的黏牙彈性；最令人驚豔的是冷盤的蝦，除了新鮮外，還使用當地特有的酸醬來點綴，再加上醃洋蔥真是好看、好吃、又驚艷，一度懷疑我真的是來工作的嗎？(笑)。

奶油蘑菇燉飯，別於亞洲米的黏牙彈性、確保留燉飯的米心，真的是十分出色的料理！ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

一樣是白醬基底的義大利麵，有新鮮的海鮮入菜，再用開心果點綴，口感豐富又美味， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

因為食材新鮮的柔嫩讓油炸後的酥脆口感，用餐時真的很想搭配酒精飲呢， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

深得團隊好評的冷盤蝦，最棒的是醃漬洋蔥的搭配以及爽口的酸醬，真的是好吃又好看！ - 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

在吧台的旁，有超多種起司任君挑選，是不是很想來點份起司盤呢，飲食上是不是很有感受到瑞士的地緣氣息呢， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

當然都歸功於鄰近Lake Orta湖邊，這邊的海鮮真的十分出色、新鮮又美味；有機會來的話真的很推薦遠離都市來看看湖、曬曬太陽享受這裡特有的悠閒。





從餐廳的二樓望去，窗邊的位子也能看到湖景！ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

此外在餐廳旁，其實還有碼頭可以乘坐小船到湖中央的小島Isola San Guilo，由於時間寶貴、需要抓緊時間來完成其他的待辦工作，只能忍痛期盼未來能在回到這裡一探島上的美景。





雖然是拍攝的道具，也是生日小禮物！在美景下拿著一大束玫瑰花，真的超開心～ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

其實當天正巧是我的生日，就在美好的陽光、團隊的陪伴下以及拿著經紀人送的道具玫瑰花，一起零時差的迎接台灣親友的視訊祝福。

出發前就一直小心翼翼的保護好玫瑰花，因為購入的方法得來不易，也因為玫瑰花也真的不便宜呢 XD ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。





飯後又繼續在小鎮如火如荼的拍攝，斑駁的建築物外觀、內裡也有好幾層色階褪色的牆面，真的很有中古世紀氛圍～ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

小小遺憾的是未能乘船前往小島一覽Orta San Giulio全境，僅僅只在老城區走馬看花也令我十分的滿足。雖然生日仍需要忙碌工作，但在小鎮的一天裡，拍了許多照片都讓我趕到很滿意、也突破自己過去從沒想過的挑戰，這些都讓我覺得這次的米蘭時裝周真的是收穫滿滿。

其中一個拍攝小插曲，在我們拍攝時有鴨子跟天鵝靠過來，從經紀人的側拍看起來好像童話故事般美好；但因為小時候被天鵝咬過手指，所以天鵝靠過來的當下我其實超級害怕的！ - 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。





小鎮多是石頭路又有斜坡，常常一個轉彎往巷口探去的景象又是別有洞天，光在小巷中散步就有各種不同的驚喜出現、有時是街景的一隅令我驚艷、有時是醃漬店販售的松露香味吸引著我。手上再拿著Gelato更有說不出的愜意，淺嘗一口真有說不出的大大滿足！十分推薦各位能有機會來米蘭時，不妨也將鄰近的Orta San Giulio納入旅程的評估計畫裡，若能安排此來趟心靈之旅，相信一定會讓你不枉此行。如果對我米蘭時裝周有興趣的朋友也歡迎到我的IG看精選限動！

回顧這次的米蘭時裝周，真是收穫滿滿；不論是與新的品牌合作、突破語言的隔閡和外國KOL的秀場交流、拍攝新作品，也是第一次在國外工作過生日，都讓我對米蘭又有更深的回憶， 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

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