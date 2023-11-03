跟著當地人買就對了！宋蘋恩的米蘭大教堂美食推薦清單

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

大家好、我是宋蘋恩，這次想要跟udn的讀者分享我近期到米蘭時裝周工作時的餐廳推薦，這些都是我與團隊在工作返台後仍會回味的美食：有兩間在地餐廳、一間連鎖店、兩間點心店及當地傳統市場，希望大家到米蘭旅遊時、也能納入各位的美食清單中！

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

簡單介紹一下前往米蘭工作的契機：

源自疫情紓緩後，與公司計畫前往國際時裝周觀秀作為新工作的突破，初次前往米蘭是在2023年的2月與團隊一同前往米蘭及巴黎時裝周；透過時裝周我挑戰打理出自己出席各個品牌活動的妝、髮、服等整體造型；在不到半年內又與經紀團隊二度挑戰時裝周並專注在米蘭時裝周24SS的春夏時尚幸運地獲得更多觀秀的機會。

很開心這兩次前往時裝周都得到不錯的成果、也成功與其他知名時尚KOL達到交流，更重要的是過程中我學會享受挑戰並突破自己；喜歡時尚、美妝的朋友也歡迎到我的ig與我交流！

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

首先關於旅歐的種種細節、相信大家都在其他旅遊達人的分享下略之一二，在這主要是讓對米蘭有一定程度理解的讀者能變換口味參考看看、或是剛好住在大教堂附近也可以體驗的餐廳推薦，這些都是我覺得會比觀光區在更實惠一點的選擇，歡迎存到GOOGLE MAP搭配使用喔!

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一 . < 跟著當地人這樣買就對了 Mercato Stresa 市集 >

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

魚舖, 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

現烤的烤肉店 , 老闆十分的有個性、烤好前是不會回覆客人的 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

偶然找到的傳統市集 Mercato Stresa 只有在每周五的午前販售，因為鄰近住宅區、多是當地人來此購買蔬果、家禽肉類 (還有兔肉 >.< 不敢看)、魚攤、麵包/起司鋪、也有烤雞攤!

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

尤其這邊的蔬果真的非常新鮮、種類又多，購買時需要在蔬果秤重機旁排隊、由攤販協助拿取欲購買的蔬果，可以現金交易、也接受刷卡支付；因為蔬果特別的嬌嫩，自行拿取可是嚴禁的行為、一定要多注意唷。

販售手工農產品 , 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

花卉販售 , 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

其他還有販售一些生活用品:如垃圾袋、清潔用品、廚房用品等等。市集也近中央車站Centrale FS，不論是找一個公園野餐、或是從中央車站前往郊區踏青，都很推薦來購買當季新鮮水果及熟食；如果居住地有簡單廚房，也很推薦來這購買食材自炊、體驗最食尚的當地生活，保證最新鮮!

這些全部都是在Mercato Stresa購買的! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

市集購買的水果大餐, 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

地點:Mercato Stresa 市集 - 每周五 / 早上8點~下午2點

地址：Via Stresa , 20125 Milano MI, Italy

★蘋恩小提醒：約從大教堂站過來、搭乘M3到Sondrio約7分鐘，再走8分鐘即可抵達!

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二 . < 意想不到美味在地巷內小餐館 CRIS BAR >

因為秀場在Museo Della Permanente博物館內，就恰好找到這間位於馬路的小餐館，記得當時是是年紀稍長的婦人帶領我們穿過店面、魚貫進入地下室的用餐環境，看起來雖小巧、卻別於外表的空曠。

義大利的料理不免有多種義大利麵口味可以選擇，讓我們感到舒心的是餐點不會有譁眾取寵的調味、雖然沒有英文菜單，只有google翻譯的協助；但年長的服務生不時會來關心餐點口味，還有當地人此起彼落地的交談聲陪伴我們佐餐，讓我們緩和不少工作完後的緊張感。

這邊推薦的餐點是以烤牛肉為底、淋上酸奶油醬、鮪魚碎肉，再加上酸豆點綴的冷盤，最是讓團隊第一次感受到這是只有到異國旅行才有的美味，雖然我不吃牛，但很推薦如果來到鄰近地區時、能體驗一下這間只有當地人的溫馨小餐館。

( 因為時間倉促請原諒沒有照片分享>.< )

店名：CRIS BAR

地址：Via Giuseppe Parini, 5a, 20121 Milano MI, Italy

★蘋恩小提醒：以大眾最知名的鬧區從大教堂站為中心，約10分鐘當地地鐵的車程即可抵達。

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三 . <連鎖生火腿、帕尼尼餐廳 Panino Giusto >

認識這間店也是源自觀秀後、恰好走進的美味，後來經紀人回到飯店附近、還有看到一樣的店才知道是間頗具盛名的連鎖店。

大多數的店中央都能看見整隻生火腿，店內不僅販售義大利常見的帕尼尼、佐料有著店自豪的生火腿、新鮮起司、芝麻葉，價格實惠是短暫休息或是享用一頓快速又豐盛的好選擇；晚上多是朋友間聚餐，來客佐餐多選擇生火腿盤，而且還依照店的不同，有數種起司、蜂蜜或是果醬堅果供應在餐點中，既美味又不傷荷包又不受供餐時間受限的推薦。

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

店名: Panino Giusto

★蘋恩小提醒：店營業約是早上7點至晚上10點，不論是早上點一個帕尼尼約10€快速行前止飢、午後悠閒小歇、晚餐後的小酌；價錢約20~30€不等都還蠻划算、口味也很適合願意淺嚐生火腿得大眾口味，很推薦來米蘭時可以找找臨近的連鎖據點體驗唷！

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四 . <人潮絡繹不絕的美味在地人選擇 Salsamenteria di Parma>

記得發現這間店時、已過中午用餐時間，但仍在門口等了好一陣子才得以進入地下室的用餐空間；店內不僅在一樓、還有地下室都設有座位， Salsamenteria di Parma是間北義餐廳，還供應數種語言的電子菜單可做選擇呢!

像是每桌必點的生火腿、我們還多加點了義大利麵、馬鈴薯麵疙瘩 ( 超好吃！)、千層麵，其中有一道菜是舒肥雞的口感非常的嫩、淋上醃漬物的番茄醬帶有點橄欖酸豆的點綴，吃起來居然瞬間想到台灣的豆瓣醬的異國感讓人又忍不住再點一盤 (笑)，雖然只有拍到與餐前麵包一起搭配的四種醬：起司風味醬、辣番茄醬、蒜味醬、醃漬物等等的特殊風味醬，仍推薦鄰近時是個用餐的好選擇～

( 因為用餐時手機剛遺失，一時驚魂未定就忘記拍照... )

店名：Salsamenteria di Parma

地址：Via S. Pietro All'Orto, 9, 20121 Milano MI, italy

★蘋恩小提醒：這間店只需要從大教堂徒步10分鐘，價格也算可以接受、用餐的顧客也以當地人居多，點餐溝通上也很順暢！

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五 . < 意想不到的精緻點心Da Vittorio selection >

Da Vittorio selection的點心看起來是不是精緻又好吃呢 ! 我還特別挑選一個小蘋果呢 (笑) ~ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

在米蘭期間，我們多次看到各個品牌供應這類的一口小點心，外表多像迷你水果塔、塔皮裡還有爽口的卡士達醬及各種莓果類點綴。

品牌活動提供的小點, 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

飯店附近的咖啡店也有非常多的一口小點 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

品牌活動上的小點心,裡面是健康的燕麥片 ! 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

其實像這樣的小點心其實很常見、不論是在早上的咖啡店，或是典雅的蛋糕店都有販售，很適合配杯咖啡來享用。

返台後才知道，據說是義大利知名的米其林三星餐廳DA VITTORIO所開設的甜點店；就像台灣的讀者熟悉的侯布雄餐廳也在東京設有品牌麵包房類似的概念，也難怪外表上不僅較其他店的別出心裁還更精緻可口，由於人非常、非常的多、所以無法分享店的陳設給讀者，這邊分享的是經紀人所購買的小點心、就在Salsamenteria di Parma的轉角處步行3分鐘!

店名：Da Vittorio selection

地址：Corso Giacomo Matteotti, 7, 20121 Milano MI , Italy

★蘋恩小提醒：這邊提供當地物價給讀者參考；espresso一般約是2€、可頌則是3€不等，像這樣的一口小點約2~3€，價錢可沒有隨著大小更平易近人呢(苦笑)。

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六 . < 百年傳統好滋味Marchesi 1824 >

從名子就可以知道Marchesi 1824是個歷史悠久的老店，知道這間店是因為在米蘭行的中途就是我的生日~這是團隊在工作結束時、偷偷去大教堂的店買給我的慶生蛋糕！

右邊就是Marchesi 1824的蛋糕啦~是不是很夢幻呢 ! 左邊則是當地朋友送我的~ 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

私底下我是個不太常吃甜食的人，但這間店的蛋糕真的非常好吃，後來我還抽空去大教堂門市一探究竟，真的超級多人；有慕名而來希望可以享用歷史悠久的好滋味，也有人喜歡這間店的風格、當作旅遊打卡必去的店；據聞最初只是間名不見經傳的小店，約1900年時歷經擴張、轉型成咖啡廳販售蛋糕、點心及輕食，而最大的轉變就是在PRADA於2014大量收購後、就轉型成今日的高質感餐飲環境。

Marchesi 1824的小點 , 圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

店名：Marchesi 1824近大教堂、在艾曼紐二世迴廊內的2樓

地址：Galleria Vittorio Emanuele II, 20121 Milano MI, Italy

★蘋恩小提醒：Marchesi 1824在米蘭市中心有三間店：創始店、蒙特拿破崙大街店(精品街)、艾曼紐二世迴廊店(近大教堂)，當地朋友建議可以去創始店體驗最原汁原味的復古風；如果想感受PRADA入主後的高質感精緻咖啡店風格的話、等待時間就必需要再評估一下囉。

以上就是我想分享給大家的推薦地點囉，如果對我的米蘭行有興趣的朋友、歡迎來我的ig看精選限動，我們下次見～

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

圖 / 宋蘋恩 ( Sabrina Yin ) 攝影 - 微風國際提供。

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