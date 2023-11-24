全球首創！ 義大利水都「威尼斯」一日遊旅客先付「進城費」 明年4月起新規定

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
過度旅遊導致義大利威尼斯人口逐年下滑。法新社
過度旅遊導致義大利威尼斯人口逐年下滑。法新社

敲定了！ 義大利「水都」威尼斯為了管制爆量觀光客，市政府確定將針對不過夜的一日遊旅客索取5歐元「進城費」(約172.5元台幣)，新規定預定明年4月上路，屆時威尼斯將成為全球首座限制人數且收費的城市。

據路透社報導，明年春夏想造訪威尼斯潟湖的一日遊旅客必須多花點錢，威尼斯市長布魯納羅(Luigi Brugnaro)於11/23宣布這項新規定，他表示：這是世界第一次有人做這樣的事，讓一座城市「需要預約」。

2023「全世界最具魅力國家」第2名；圖為威尼斯。美聯社
2023「全世界最具魅力國家」第2名；圖為威尼斯。美聯社

新規上路後，造訪威尼斯而不過夜的旅客，必須先在網路預訂參觀，並支付5歐元(約172.5元台幣)，以獲得二維條碼(QR code)，屆時將在特定入口處檢查，得以進入城市的歷史街區，並將在當地時間上午8點半至下午4點間進行管制，初期將在4月25日至7月中旬間實施29天。

當然，威尼斯居民不用付錢或預約，此外出生於威尼斯的民眾、學生、城內屋主也不用。14歲以下遊客免付參觀費，但仍須上網預約。威尼斯週邊小島則不在限制之列，例如以玻璃工藝聞名的穆拉諾島(Murano)。

威尼斯政府也對不遵守規定的遊客準備好罰則，違反規定者將罰鍰50至310歐元(約1723.6元至1萬686元台幣)。

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