1招入手超便宜機票！ 行家秒解鎖「Google隱藏功能」：少花上千元

國境解封掀起出國人潮，也導致機票越來越貴，民眾想搶便宜只能碰碰運氣。不過，近日有TikTok用戶透露自己靠著「Google Flights」搶到超低價機票，同時也不藏私推薦給大家，影片一出就吸引超過460萬人點閱。

旅遊部落客「Around The Atlas」近日在TikTok上分享影片，自己如何透過Google搶到超低價機票，首先點入「Google Flight」網站，輸入出發地，但不要指定目的地，而是選擇「anywhere(任何地點)」，不填寫出發及回程日期，直接點擊「explore(搜索)」之後，就會跳出近期各目的地最便宜機票。

圖／翻攝@aroundtheatlas TikTok

接著螢幕出現神奇結果，從「倫敦」飛往「巴塞隆納」來回航班只需26英鎊(約1,024台幣)，飛往「布達佩斯」的來回機票也僅僅需要54英鎊(約2,128台幣)，也就是跳出的搜尋結果比原本選定日期的方式要便宜新台幣數千元之多。原PO也疑惑問大家，「這個小妙招是我自己解鎖發現，還是其實大家都知道？」

圖／翻攝@aroundtheatlas TikTok

便宜機票的搜尋「隱藏代碼」掀起討論後，迅速引起不少網友朝聖關注，紛紛留言表示「機票真的太便宜了」、「太感謝你的分享了」、「我無聊時都會刷刷看有沒有便宜機票，來個說走就走的旅行」。但也有人指出，之所以會顯示超乎預期划算的機票費用，只不過是因為「不指定日期」，才會以價低者優先顯示。然而，影片上線一週已有將近470萬人觀看，網友們熱烈轉發分享，多數表示「從來不知道有anywhere的功能，太感謝了」

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