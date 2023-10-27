遊瑞士必去！工藝錶展 watches & wonders 之旅 與蜜多麗共同品味「質感日內瓦」(下)

繼上一篇在瑞士城市漫遊後，來到日內瓦最不能錯過除了阿爾卑斯山美景以及萊芒湖；在日內瓦的萊芒湖是屬於西邊的小湖(Petit Lac)，讓中歐內陸的瑞士能有清幽的氛圍、讓我想起加拿大溫哥華的舒適宜人，是我推薦大家來日內瓦一定要去的景點！

在日內瓦的時,我每天都固定會外出散步,享受陽光、美麗湖景與天鵝 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

湖邊的大噴泉(Jet d’Eau)在天氣好的時候才能噴射、如果運氣好還能看到噴泉旁的彩紅呢！

幸運補捉到彩虹的瞬間 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

而這邊的商店約 5 點結束營業，但晚餐多是在 7 點日落後才用餐，所以生活節奏很悠閒；下午我多會在碼頭旁看著湖景散步、旁邊還有天鵝游水，可說是非常愜意！

萊芒湖中的天鵝美得不可思議 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

其他像是遊客必來的花鐘 (The Flower Clock)做為都市的象徵代表曾是世界上最大的花鐘，可以看到依四季而有不同的呈現。

代表日內瓦城市象徵的花鐘 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。 其他知名景點還有像：「聖彼得大教堂」、16世紀所創的神學院日內瓦學院 -「日內瓦大學」的前身，有著特殊的歷史意義也是值得走訪的地方、18 世紀啟蒙運動的哲學家「盧梭故居博物館」可以參觀，盧梭的家族也以製錶業為生、他也以身為”日內瓦的公民”為榮，將這段話落款在簽名的旁；由於時間的因素上述的景點都沒有去到、希望下次還有機會能再探訪！

幸運捕捉到與噴泉的合影 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

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<日內瓦眼中的錶展>

錶展對日內瓦居民來說是當地的年度大事、也是驕傲 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

聽地陪說僅有在錶展期間、鬧區才有如此的盛況，日內瓦內有悠久的製錶傳統、許多知名錶總部及工房都設立在此；停留的期間更是可以感覺到居民以這個錶展為傲的認同感，鬧區街上可以看到很多錶展的旗幟，就像是國慶日般盛大、也帶動周邊的觀光效應。

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其實日內瓦也有很多歷史悠久的巧克力店，剛好這次前來的時候接近復活節，能在很多的巧克力店能看到許多特別為復活節製作蛋狀巧克力的禮品擺設。

櫥窗旁可以看到復活節彩蛋形狀的巧克力 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

看!是不是很可愛又能感受到濃厚復活節氣氛呢! 圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

私底下我非常喜歡巴黎的氛圍，而日內瓦少了更多的商業感、卻更休閒的步調讓我更是喜愛！

有瑞士風格的馬卡龍、是不是很可愛呢 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

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<世界唯三的首間百達翡麗沙龍>

百達翡麗的日內瓦沙龍建築物 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

說起我對法國的回憶之一，就是在蒙田上有許多林立的精品店；在日內瓦的羅納街(Rhone)也能感受到這個氛圍、有趣的是日內瓦不僅能看到精品、還能看到許多頂級鐘錶店陳設在這個精華地帶上。

前往百達翡麗最古老的沙龍的vip樓層時,真的讓我既興奮又期待 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

這次也受邀來到百達翡麗在日內瓦羅納街上的沙龍，是世界僅有的品牌沙龍 3 間中歷史最悠久的、原是品牌 19 世紀創立早期即購入擴編的工房，最能感受到品牌的歷史及文化脈絡，低樓層主要做為銷售展示、內部不乏活動展區及辦公區；這次還受邀至 vip 專屬的高樓層看到工藝師精密的作業，有種看到製錶成品前、開啟心臟跳動順間的感動。

對匠人崇高的職業精神敬佩不已 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

過往多數活動只能看到錶的成品；再透過這次的錶展延伸的深度活動後、我才知道多數的工匠從15歲就接觸製錶；不僅養成匠人精神對細節的嚴格恪守，更是為了每位期待的客戶負責。但最讓我敬佩的是與工匠對話時聽到、「當我低頭製作時，上帝也正在俯視我 ( 以及作品 )。」，瞬間對工匠崇高的職業精神萌生至高的欽佩。

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<日內瓦錶展watches & wonders>

於日內瓦錶展watches & wonders備板照 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

回到我這次受邀來到日內瓦的原因就是因為錶展；早期較知名的錶展為 Baselworld 可以回溯至 20 世紀初期在瑞士看到的珠寶及鐘錶展覽，在 80 年代開始提升能在專屬的展館看到眾多國際品牌來到瑞士參展的大型展覽會嘉年華，參展品牌眾多且沒有排他性、在展覽期間提供一般大眾購票約 60 法郎$2,000 台幣單日參觀並與周遭飯店簽價格協議、讓遠道而來的國際媒體及看展的錶迷能有合理的住宿選擇；但後來因為參展的鐘錶消費客群的差異級距劇烈、加上參展費用高昂又因疫情影響造就後來的影響力逐漸式微。

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而這次受邀的錶展是第二屆在瑞士日內瓦所舉辦的 watches & wonders；前身亦是瑞士高級製錶基金會所舉辦的 SIHH 也曾是世界最大的珠寶鐘錶展之一，參展多為高端鐘錶品牌，良好區隔媒體、買家及一般大眾購票觀展的展期。

日內瓦錶展watches & wonders的入口 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

挑選我做喜歡的作品之一來申請這次的觀展卡 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

在展館中有各自的品牌展區，但只有擁有邀請卡的來賓才能進去一探展區內部，一般大眾需要購買 70 法郎約$2,400 台幣的門票，但在展區對外的櫥窗的走道間仍能看到不少工藝精緻如同藝術品般的錶款及新品。

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這邊簡單分享一些公開展區的錶展環境給UDN讀者們~

<品牌展區>

本次受邀的Patek Philippe百達翡麗展區,能看見絡繹不絕的人潮 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

知名的ROLEX勞力士展區 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

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<鄰近品牌展區的也能清晰可見如裝置藝術般顯目的陳設>

Ulysse Nardin雅典錶展區 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

A.LANGE&SOHNE朗格錶展區 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

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<在展區的櫥窗旁也能見到不少藝術品般的錶款,是一般大眾購票時能欣賞到最多錶的能見區!>

以珠寶聞名的Van Cleef & Arpels梵克雅寶,其實手錶也是十分受愛錶人士欣賞的藝術品呢 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

在Cartier手錶的展區旁 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

這次受邀前往百達翡麗展區的同時也非常幸運的看到茱莉亞羅伯茲前往代言的蕭邦展區的記者會，我聽說上一屆的展館還有大衛貝克漢的造訪呢！大家會疑惑，雖然得到品牌的邀請可以看到更多錶款、但展區旁的櫥窗走廊也可以讓大眾看到不少的錶；到底是什麼吸引愛錶人士大老遠的來到日內瓦一探品牌展區奧妙呢?

日內瓦錶展 watches & wonders就像國際時裝周,能搶先看到品牌新品、是錶迷無法抗住的吸引力之一 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

原因除了可以近距離的欣賞品牌極致又精密的工藝外，還可以搶先欣賞即將上市的錶款，就好比大眾所知的國際時裝周一樣、能搶得先機大飽眼福，對愛錶人士來說這可是有著致命的吸引力呀(笑)!

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除此之外，這次我也前往百達翡麗的博物館導覽參觀，博物館也是人人只需購買 10 法郎約$350 台幣的門票即可參觀，也是我非常推薦的觀光景點！

PATEK PHILIPPE 百達翡麗身為世界最古老的鐘錶品牌之一,博物館的館藏富涵品牌歷史、也有不少珍貴歷史館藏 ; 特別推薦來此觀光 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

透過事前預約各式導覽來解說品牌館內藏品：有從 16 世紀至 19 世紀近代的歐洲古董琺瑯鐘錶藏品、也有品牌 1839 創立以來的館藏錶款。很可惜館內是不能拍照攝影與大家分享、但我仍推薦大家有機會來能夠看看，從諸多工藝品上能看到日內瓦的鐘錶業的文化傳承以及歷史的痕跡。

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圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。 以上這就是我在日內瓦的遊記!很開心透過日內瓦錶展watches & wonders來到日內瓦，能更能看到歷史、文化、日常都能與鐘錶息息相關、甚至能看到更特殊的鐘表文化蘊涵在此；也很期待有讀者能與我分享日內瓦的旅遊點滴，期待下次與大家在相見!

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