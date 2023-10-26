瑞士城市漫遊！ 傳統飯店、特色餐廳、知名公爵墓 與蜜多麗共同品味「質感日內瓦」(上)

說起瑞士大家會想到什麼呢?是想起知名的三角巧克力、還是想到金融業或鐘錶呢?瑞士其實是均財富榜單上是世界榜首、甚至消費也有著不輸北歐的高消費呢！這次我幸運的經由鐘錶行的邀請得到了參加日內瓦錶展(watches & wonders)-得以前往百達翡麗展區來與各位讀者分享此次初遊瑞士-日內瓦遊記！

圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

首先讓我們一起了解日內瓦背景吧!

日內瓦的街景一隅 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

屬於瑞士法語區的日內瓦是該國的第二大城市，也因為日內瓦市內有眾多國際組織：世界衛生組織跟紅十字會設立於此而聞名；歷史上也因為特殊的地理位置因素，於過去兩次世界大戰時期的國際聯盟總部都設立在日內瓦，而瑞士也是知名的國際中立國、甚至加入聯合國也不過約 20 年歷史。瑞士也因鄰近德國、法國及義大利，有著數種官方語言，不僅能特別感受到多種文化融合於此、甚至單純以英文來此旅遊也是十分方便的！

去程時我搭乘紅眼班機到杜拜轉機、抵達時已經是當地的凌晨三點，沒想到杜拜機場一切的商店都還生氣蓬勃的營業、特別有印象是在禮品店看到有非常多的巧克力，很像大家都知道的經典故事巧克力冒險工廠-威力旺卡的巧克力樹！

杜拜機場就像是個不夜城,讓人一瞬間像是進入威利旺卡的世界、如巧克力冒險工廠的幻想裡 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

雖然轉機等候三小時，但我完全沒有感覺到疲憊還覺得意猶未盡、對旅程充滿期待！

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交通住宿:

飛機降落時可以看到窗外的山景非常的美麗，讓我雀躍的想起小時後的卡通”阿爾卑斯的少女”。

看到窗外的美景真的是讓我對這趟旅程開始期待不已 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

從機場到日內瓦，就像松山機場到信義區約莫半小時左右的距離；而日內瓦鬧區也非常的集中，就像巴黎一樣、因為城市規劃方正，比起坐車、反倒是徒步會更方便。

市中心的飯店多位於伯朗峰大街(Mont-Blanc)上，周遭生活機能方便、離購物店家也很近，這次居住的飯店 Beau Rivage 也別於一般的現代都市的摩登感、而是富含悠久歷史的傳統飯店。據飯店網站顯示：入住的飯店創立於 1865 年，check-in的時候，房務人員還跟我保證入住其間只有我使用房間、絕對沒有 long stay 的室友會打擾我，真是令我哭笑不得！

雖然富含歷史,品質卻絲毫不馬虎的維持開店至今一貫的傳承， 圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

飯店鄰近還有一個知名的景點-不倫瑞克二世公爵墓是位於城市的正中間的大型公園。據當地司機分享：19 世紀時從法國移居日內瓦的公爵將自己的財產捐給城市做為建設經費、希望讓自己的墓日後能夠繼續保留在現址。

外表完全令人無法察覺到是座墓的不倫瑞克二世公爵墓就位於城市的中心 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

十分融入當地人的生活的不倫瑞克二世公爵墓 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

因為建築景觀非常的特殊，起初我完全沒有意識到這是座墓、而被外觀所吸引。直到司機的介紹、才知道原來坐落於建築物的尖塔下，其實還能清晰可見看到棺木上的臉龐；亞洲人的我們對先人的棺木都抱有敬意、甚至多有避諱，對這座墓卻融入日內瓦的文化中，也讓我對當地文化特感特殊。

飲食:

這次來到日內瓦讓我印象深刻的就是在這裡的生活非常的悠閒，就像亞洲人喜歡退休首選的加拿大溫哥華一樣，文化上也能感受到義大利及法國的文化，不僅有正統的義式餐廳氛圍：穿制服的專業服務生、居民多元的語種；地陪也有提醒：太陽下山後就不要隨意單獨走動，要小心吉普賽人會爆力搶劫或偷竊，即使是離飯店僅有 5 分鐘距離遠的公園、在太陽下山後也是盡量避免為佳。

這邊先介紹我唯一的夜生活，就是在 The Leopard Room Bar & Lounge 酒吧，裡面沒有明顯的包廂、氛圍很像歐洲獨特的沙龍文化，喝著小酒、享受此起彼落的交談聲非常的舒適。

還有樂隊會臨近顧客身旁表演 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

看裡來復古又摩登的沙龍般環境,是我在這邊唯一體驗到的夜生活 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

做為為數不多的酒吧能在這邊看到不少在白天時參與錶展的面孔，此外其實旁邊也有紅燈區、真的讓我又再次為日內瓦感到麻雀雖小、五臟俱全呢！

在來一一介紹旅程中我所喜愛的餐廳:

1. L’Auberge d’Hermance : 距離日內瓦約 30 分鐘的郊區，在 17 世紀的豪宅建築中享受道地的瑞士鄉村料理。料理樸實但滋味佳！

圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

多是起司與蔬菜、雞肉等料理，還有吃到起司鍋跟鹽焗魚-需要用木槌敲碎魚上面的鹽磚。

用餐食會有服務人員協助將鹽磚的烤魚分食給顧客

印象還有當天詢問服務生是否有當地的酒能推薦佐餐，服務生推薦了我 Chartreuse VEP 查特酒陳釀、說草本植物釀造對身體很好；沒想到喝下去非常的辛辣，辣的我眼淚流出來……

旅遊時我最喜歡淺嚐當地特色酒飲,沒想到我第一次嘗到這麼特殊的滋味(苦笑) ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

小知識:Chartreuse VEP 查特酒/夏特勒茲 / 蕁麻酒

圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

是非常知名的高酒精的植萃利口酒，指標性的象徵就是有非常特殊的天然黃綠色酒液；遽聞配方源自17世紀的手稿中多達130種不外傳的材料製成、而後輾轉僅有修道院才知道配方，唯有兩名知道配方的修道士是不能同時外出發生交通意外、避免配方失傳。喝起來有強烈的草本味、有利口酒的甜又辛辣刺激，多以調酒使用、也有純飲。

2.Auberge d’Onex:

富有味道的餐廳景觀 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

笑容可掬的紳士爺爺會推著餐車來桌邊服務 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

距離飯店 15 分鐘得車程，是一間非常正統的義大利餐廳！服務生跟義大利的傳統餐廳一樣多是穿西服的成熟紳士(笑)推著餐車來提供專業的桌邊服務，餐點供應非常多麵種的義大利麵、還可以看到有抹札瑞拉起司，這可是起司新鮮的品質保證呢！

日內瓦的起司以及蔬菜、肉類調理簡單卻滋味極佳 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

像是法國的餐廳多有提供免費的麵包，仔細看每個餐桌上供應一大藍的小番茄，是不是感到很義大利呢！其實旁邊還有提供ㄧ小盤一顆顆新鮮櫻桃蘿蔔、也是很特別的風味呢。

歐洲餐廳多會提供麵包佐餐前食用,沒想到這間義式餐廳居然提供一大藍的番茄跟一小盆的櫻桃蘿蔔在桌上提供佐餐呢(笑) ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

3.Le Casanova

是在飯店市中心附近的一間從中午營業到午夜富涵義式及法式特色的餐廳，可以在輕鬆的環境吃著燉飯、馬札瑞拉起司盤、酪梨醬沙拉等美味輕食。

餐廳的菜色之一,令我懷念的好味道 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

我在日內瓦期間常常吃到一種特別的當地產小魚 Fillet de Perche 好像是鱸魚的一種、滋味非常的好！也很推薦大家!

可煎、可炸的當地特產海鮮小魚 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

再多間餐廳不論是義式或是法式、速食都能嚐到小魚的滋味,眼然就是地方特產呢 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

其他像是 Ali Haydar Kebab 的料理真的也很特別，甚至比我過去在土耳其旅遊時吃到的餐點更突出！如果來到日內瓦也非常推薦來到這邊換換口味。

沒想到在日內瓦的土耳其料裡竟比我在土耳其長到的滋味更好 ，圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

以上就是我這次分享的日內瓦城市旅遊~

下一篇會是分享關於錶展以及周遭的景觀還有一些知名景點，期待也有讀者與我分享您所認識的日內瓦，下次見!!

如詩如畫的萊芒湖,有著美麗的天鵝令人沉醉於眼前的景色 圖 / 蜜多麗（武智ミドリ) 攝影 - 微風國際提供。

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