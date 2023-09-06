避開空污去旅行！安心歐遊必知：旅費查詢神器、歐洲大城空污指數　

雅典衛城非常夢幻 / 來源： pixabay

圖文/Pei

查最優機票、飯店價格的小工具上線、避開空污去旅行吧！

查機票小神器上線

忙了大半年，避開夏天旺季，是出去玩的時候囉！但日子要怎麼選，才能逢低買進機票出發呢？

除了機票搜索引擎的彈性日期， Kayak 剛推出的新工具Best Time To Travel也值得試用喔！

它可以幫大家預測一年中每個月的旅行開銷，參考機票價格、酒店費用、天氣和以及目的地交通流量等資訊，為大家找出理想出遊時間點。

克羅埃西亞CP值超高 / 來源： pixabay 大家甚至可以經精確查到每天的點對點航班價格，得到預訂的建議。例如近年熱門的克羅埃西亞今年加入申根旅遊區，美酒和地中海岸線吸引越來越人拜訪，夏天均溫只有20多度，3月是Split, Dubrovnik這兩大人氣城市航班最便宜的時刻，旅客人數也最少。每晚住宿在110~120歐元左右，走逛地中海和迷人老城非常愜意！

馬德里將有非常廣大的城市綠洲 /來源: pixabay 西班牙巴塞隆納呢，1月份價格較高而2月份遊客最少，Best Time To Travel網頁還會建議大家預訂10月底前訂好機票保證享受較好價格。

今年熱浪襲捲讓希臘政府祭出「請客令」請走旅客、限制景點開放時間確保大家安全，Kayak也能找出最好的雅典旅遊月份──答案是3月！

這個工具怎麼使用呢？首先，輸入出發和抵達機場、行程長度。 然後，你會看到最好的旅遊月份、航班和住宿價格、平均天氣和遊客數量等詳細資訊。

鎖定月份後，大家還可以細查特定日期的航班價格，與它與一年中其他時間相比的結果。選定日期後，它還會建議旅客應該什麼時候預訂，以確保最低的機票與住宿價格。

意料之外？歐洲城市空污排名

大家安排旅行前會考慮的因素，除了景點和網友的口袋清單，還會研究治安、旅費與品質CP值等事項，但空氣污染、熱浪天災這些狀況在近年越來越受到重視，無論是帶一家大小或自己去歐洲玩，空氣品質也可以列入考量。

根據世界衛生組織的空氣品質指南來看，米蘭的空污竟然幾乎是安全值的4倍，是歐洲污染最嚴重的熱門旅遊城市。以下名單的長期觀察值，都在WHO建議的2倍以上！

米蘭努力擴展綠地 /來源: pixabay 雅典人口車輛眾多 / 來源： pixabay 排名第2的是雅典，大家夢想中的古城只是首都的一部份，事實上這座城市房屋和車輛都非常多……接著童話般的布拉格居然排到第3、巴塞隆納和柏林排上前5，空氣品質都不夠好。

阿姆斯特丹船隻和航班都是污染源 / 來源：pixabay 其他大城市，被讚為「單車之都」但有許多車輛、航班與渡輪的阿姆斯特丹竟也在榜上排名第10，被稱作 ‘Big Smoke’的倫敦反而因為致力減低碳排並將措施擴大到整座城市，整治空污收效了，大家安排到倫敦玩也更放心囉。

歐洲大城空污嚴重程度排名如下：

1. 米蘭

2. 雅典

3. 布拉格

4. 巴塞隆那

5. 柏林

6. 羅馬

7. 巴黎

8. 布魯塞爾

9. 漢堡

10. 阿姆斯特丹

騎單車做環保吧 / 來源：pixabay 無論大家想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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