陸頂流也拒絕不了！肖戰出席米蘭時裝週，採訪「3問1答」：珍惜機會吃

威尼斯是位於義大利東北部的水上城市，相信大家對於這個地方並不陌生：不管在強尼戴普及安潔莉納裘莉的電影色遇看過的場景、或是擁有悠久歷史的面具嘉年華，尤其威尼斯更是看不到車水馬龍的馬路，尤其在威尼斯多以貢多拉、甚至步行、腳踏車、水上計程車、公車當作代步，在此以水路交通最是特別。

2023-02-24 10:01