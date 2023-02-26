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陸頂流也拒絕不了！肖戰出席米蘭時裝週，採訪「3問1答」：珍惜機會吃
明星也拒絕不了！日前，大陸頂流男演員肖戰受邀出席2023米蘭時裝週，24日接連看了TOD'S與GUCCI兩場時裝秀，而在活動餘裕之際接受採訪時被問到「到米蘭來吃了什麼？」、「下飛機後做的第一件事」及「來米蘭有什麼想嘗試的美食」等三個問題中，回覆了一致的答案，果然只要來到義大利就不能錯過這樣美食！
大陸頂流男演員肖戰出席米蘭時裝週掀火爆熱議，攻佔微博多條熱搜。看秀之餘，也接受了ELLE雜誌採訪，採訪中問道「來米蘭下飛機後的第一件事是什麼？」，他笑回「吃披薩」，而後又被問到「來米蘭有什麼想嘗試的美食」，他依然回「披薩！」。
而在另一個時裝達人的訪問中也被提問「到米蘭來吃了什麼？」，他回「吃了披薩」，並透露「非常喜歡起士，所以非常符合(胃口)」，也因為平時吃得少，所以笑答道「不吃白不吃」、「珍惜這個機會(吃披薩)」。由此看出，凡是來到義大利都必須嘗過當地的經典代表美食「披薩」，就連明星、頂流也難擋它的魅力。
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