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「得罪系」美食！網笑稱必勝客「肉圓披薩」得罪義大利人，而日本麥當勞竟得罪了整個亞洲？

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／必勝客提供、日本麥當勞推特
圖／必勝客提供、日本麥當勞推特

沒在怕！近日，必勝客大出奇招推出「肉圓披薩」，上面鋪有9顆肉圓，並排列妝點成棒球模樣，掀起一股網紅、部落客嘗鮮熱潮，也有網友笑稱「義大利人被惹怒了」。但不只是義大利人，日本麥當勞本月推出的3款新口味「亞洲風味漢堡」，怕是得罪了整個亞洲？

必勝客「呷霸王紅糟肉圓比薩」自即日起至3/20期間販售，單點優惠價399元。圖／必勝客提供
必勝客「呷霸王紅糟肉圓比薩」自即日起至3/20期間販售，單點優惠價399元。圖／必勝客提供

圖／摘自なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）粉絲頁
圖／摘自なるみの楽しい日本語教室（周若珍・Narumi）粉絲頁

得罪整個亞洲！搭上「肉圓披薩」熱潮，有一日語教室粉絲頁PO出了日本麥當勞新推出的3款「亞洲風味漢堡」，分別有「油淋雞麥香雞」、「擔擔雙層牛肉堡」及「甜辣醬鮮蝦堡」。該粉絲頁也分享食後感表示「感想是日本麥當勞跟台灣必勝客都不怕得罪外國人」，引來眾人笑聲，還有網友笑問「這是得罪系列嗎？」

沒想到貼文PO出後意外引起網友討論，紛紛有網友提出靈感「會不會出現珍珠奶茶漢堡」、「叫日本人出北京烤鴨甜麵醬堡」。此外，也有品嘗過新品的網友分享，整體看下來，3款新品中最出色的是「甜辣醬鮮蝦堡」，吃起來有月亮蝦餅的感覺。

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