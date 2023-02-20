牛奶當水喝！日本「三瓶牛奶」掀討論聲浪，原來水比牛奶貴？

牛奶當水喝都不心痛！近日，美黛子遊日本粉絲頁分享了一張日本牛奶的照片，圖中三大瓶「北海道十勝牛乳」竟只要價500日圓(約台幣114元)，相當於一瓶不用40元台幣，讓許多看到的網友傻眼反問「台灣的物價是怎回事」。

圖中三大瓶牛奶僅要價500日圓(約台幣114元)，掀起網友討論聲浪。圖／摘自美黛子遊日本粉絲頁

太便宜了吧！日前，臉書上一張日本牛奶的照片掀起討論，照片中三大瓶1000毫升牛奶只要價500日圓，平均一瓶不到台幣40元，超親民價格讓原PO表示「當水喝好了」。而這張照片也吸引不少網友留言討論，開始羨慕起日本牛奶的平價，讓許多網友直呼「別人的國家都不會讓人失望」、「台灣也是500(台幣)啊，沒什麼」。

原PO分享成分無調整的純牛奶也很便宜，只多了台幣8元。圖／摘自美黛子遊日本粉絲頁

不過，也有網友認為日本地大且畜牧業比台灣多，價格自然低，更有網友就事論事表示「每個國家或地區的特産不同，價格原本就不一樣」，覺得不應該硬拿單一產品做比較，有失公平。

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