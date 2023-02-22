好想吃！ 只賣4週的必勝客「紅糟肉圓比薩」 正妹大胃王開箱：搶吃「oo」那一片就對了
出奇制勝的必勝客又有新品了！ 繼推出臭豆腐、豬血糕、鹽酥雞等多種獵奇口味後，這回必勝客將9顆肉圓、大量香菜鋪在比薩端上桌，推出「呷霸王紅糟肉圓比薩」，消息一出立刻引發網友討論直呼「想吃」，知名YouTuber「千千進食中」也搶先開箱分享口感！
以分享美食和大胃王影片聞名的YouTuber「千千」於21日也在FB粉專PO出開箱文，表示「嚐鮮戰士已出動，太驚人了我光速訂。八顆小肉圓吃起來就紅糟口味的肉球，中間大顆的像五香調味比較重的水晶餃（嘉義款）皮是軟的不Q，沒有肉圓的地方很像在吃米糕」，千千文中建議如果有朋友買來嚐鮮的話，記得搶著「中間那片」先嚐。
必勝客「呷霸王紅糟肉圓比薩」單點優惠價399元，限定搭配薄脆餅皮，限時限量推出，只賣四週。超獵奇新口味持續引發網友熱烈討論，大多網友表示「想吃」、「感覺很好吃啊」、「香菜請蓋滿」、「撇除熱量問題，我可以」、「必勝客只有想不到的，沒有做不到的」，甚至有網友開玩笑表示，「如果台灣和義大利關係惡化，肯定是必勝客害的」、「WBC對義大利，賽前給他們一人一片」。
另外，肯德基自即日起至2月28日期間，於全台門市推出「肯愛地球杯」，採用品牌代表色與領結圖案，讓環保隨身帶著走。PK雙饗卡會員透過APP購買，還可額外加贈3張冷飲兌換券。
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