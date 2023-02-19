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王一博激推「這款台灣泡麵」！廣大網友被圈粉，好吃到爆的頂流級滋味
頂流也推薦！原來這款拌麵這麼好吃？大陸頂流男演員王一博曾在個人直播中推薦一款「方便麵(泡麵)」，並表示「太好吃了」、「好吃到爆」，也因此掀起許多粉絲及網友熱議，紛紛開始搜寶、Get同款美味，沒想到這款王一博大推的「泡麵」竟是台灣品牌，且在台灣各大通路都能看到！
被推坑了！頂流男演員王一博曾在直播中分享一款「台灣泡麵」，他在直播裡說道「這個方便麵太好吃」，非常推薦給大家。原來這款泡麵就是在台也極具知名度的「曾拌麵」！王一博甚至表示「好吃到爆」，還特別分享手機畫面讓大家可以截圖到網上搜尋購買。
不少網友及粉絲紛紛跟著嘗鮮，曬出後記分享口感表示「王一博推薦的曾拌麵真的很好吃」、「這個推薦真的絕」、「第一次吃就愛上」等，甚至還有粉絲笑稱「王一博是曾拌麵推廣大使」。而曾拌麵不僅受到明星加持，也有眾多美食博主分享推薦，由此看出曾拌麵符合大眾口味的特色。
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