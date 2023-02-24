品嚐柔情似水運河之城「威尼斯」　傳統海鮮料理、日式+義式菜色、Gelato微酸又不甜膩

沒有車輛的繁雜、威尼斯多以步行及水路交通為主要的選擇。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

這次移動到威尼斯的契機是偶然發現能在行程中安排煙火節的同時，便決定從米蘭搭火車前，這次暗自心想一定要好好的體驗更在地的二遊威尼斯。

在建築物的陰涼處避暑 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

威尼斯就像絕世獨立的水中王國 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

威尼斯是位於義大利東北部的水上城市，相信大家對於這個地方並不陌生：不管在強尼戴普及安潔莉納裘莉的電影色遇看過的場景、擁有悠久歷史的面具嘉年華或是威尼斯影展，尤其威尼斯更是看不到車水馬龍的馬路，此外在威尼斯多以貢多拉、甚至步行、腳踏車、水上計程車、水上公車(大船)當作代步，僅有在此以水路交通為主這點、最是特別。

在飯店門口等待計程車 (馬達船)時 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

計程車般的馬達船實際樣貌 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

首先從飯店開始分享：這次選擇的是Splendid Venice 飯店，會選這間飯店的主因是因為有著特殊的便利性：在飯店前有船會停靠在此。相信一般讀者旅遊歐洲的時間多會拉長至一周以上，如此一來、沈重的行李就不需要在威尼斯的大街小巷穿梭。

Splendid Venice 飯店前有船會停靠在此，非常的方便 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

其實7年前就曾初次造訪威尼斯，仍記得那時為了在炎熱的夏天找飯店地址、真的是十分累人。而Splendid Venice飯店不僅位於威尼斯的市中心，雖房型不大卻帶有歐式復古感；也因為飯店就位於威尼斯鬧區聖馬可廣場，步行至附近的知名餐廳也都很方便、可說是上上之選。

白天的聖馬可廣場一隅 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

位於鬧區的聖馬可廣場是來到威尼斯必定走訪行程也是威尼斯的座標之一！在19世紀曾被拿破崙比喻為歐洲最美的客廳。尤其在夜晚時、廣場旁林立的酒吧與現場音樂表演，非常的有氣氛。

Splendid Venice 飯店前有船會停靠在此，非常的方便 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

每經過一個巷口、景色就宛如不同世界美的令我屏氣凝神 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

飲食：

威尼斯是座落在靠海的區域，來到這裡想要特殊烹調的新鮮海鮮絕對是威尼斯不能錯過的美食；以下推薦幾間深得我心的餐廳來與各位做分享。

最棒的行程就是沒有行程，其實這句話在這次二游威尼斯最為受用！ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

隨手一拍、照片都像明信片般的奪目 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

首先推薦的是Do forni，知道這間餐廳是來自飯店強力推薦的當地特色餐廳，據說曾有過不少好萊屋明星來此用餐！

Do forni餐廳一進去能看到印著店名的地毯 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Do forni餐廳的環境 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

這間餐廳的料理多以傳統威尼斯烹飪海鮮為主，一進餐廳能發現環境有著濃厚的古典藝術氛圍，仔細看店員多以上了年紀且穿著西服的男性店員為主、能從店員的穿著看出是間保留傳統歷史的餐廳。

Do forni餐廳的料理 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Do forni餐廳的店員穿著如制服統一的西服能看出保留傳統歷史的餐廳

說起義大利就不得不提義大利麵，而每個城市對於義大利麵都有獨特的烹調手法；在威尼斯則是以海鮮加入點綴最是其獨特的風味，在這間的餐廳我最推薦餐點會是蟹肉冷盤及傳統海鮮麵，有機會來到威尼斯除了海鮮、也建議嚐嚐看這邊的風味義大利麵，相信能再次打破大家對義大利麵的原有想像。

餐廳Koneji的門口 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

此外偶然散步時意外發現的Koneji是間很小的餐廳，有著一試就會愛上的好滋味。

小巧精緻的餐廳Koneji內部環境 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

在餐廳Koneji的吧檯旁可以看到菜品的日文拼音、在歐洲感受到亞洲的氛圍覺得備感親切 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Koneji的這道菜上有著柴魚、令我想起在日本吃過的大阪燒，特別覺得有巧思 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

Koneji是個融合了日式和義式的餐廳，餐廳位置不多約能容納15人左右的空間；老闆以日式菜色加上威尼斯烹調方式的創新料理。如果想念亞洲菜來這裡吃絕對能讓你回味亞洲味蕾準沒錯，但建議還是要先訂位會比較好！

來到義大利怎能錯過Gelato 呢? Suso Gelato是我在威尼斯的最愛 ，圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

再來就是來到義大利一定要嘗試的Gelato，其中我最推薦的就是Suso Gelato、炎熱的天氣也絲毫不減這個城市的浪漫，手上一支就能重回溫童時最純粹快樂！那時選擇的水果口味帶點酸又不甜膩的滋味非常合胃口又解膩！

手拿Gelato坐在橋旁享用就是種最痛快的享受！ 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

而就如文章開頭所提到的：這次二訪威尼斯是因為偶然發現臨近煙火節的舉行、又恰好遇到因疫情延前的雙年展開展；尤其雙年展的舉辦都是奇數年舉行，當然不能錯過這個機會！關於煙火節以及雙年展因為篇幅的緣故請讓我在下一篇與讀者好好分享 =)

不論走到威尼斯都十分的優美、每一步都是種享受與自己的心靈對話，有機會推薦讀者也來感受這美麗城市柔美的能量。 圖 / 書那娜攝影 - 微風國際提供。

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