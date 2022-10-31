濃縮瑞士、北歐和西歐風情！精選波蘭「世界級」絕美小鎮
圖文/Pei
早期的小眾國度變身歐洲旅遊之星，傳奇城堡、世界遺產古城和名人故鄉通通有，絕美平價之旅在波蘭。
秘境國度 物價平實輕鬆玩
中歐國家也許不是大家旅行的主要去處，但物價平實、絕美風景古蹟一樣讓人驚豔的波蘭越來越高人氣，深度行程也很受歡迎！走進鋼琴詩人－蕭邦的家鄉探索秘境、喝喝營養的傳統湯品，你會非常喜歡這裡。
說到波蘭讓人念念不忘的城市，首推世界文化遺產城市古都──Krakow克拉科夫。她逃過二戰洗劫，至今是座安靜的小城，古蹟和精緻的教堂隨處可見，她同時也是座年輕人很多的大學城，對外國人也很友善；另外，大多數的旅客會從這裡出發去猶太集中營Auschwitz-Birkenau參觀學習這世界歷史重要的一站。
波蘭的世界文化遺產也一定會讓你難忘，例如打造了長達7個世紀之久的Wieliczka (維利奇卡鹽礦)，搭乘電梯到地底下看見另一個世界，地下教堂、豪華的宴會廳和幾百公里長的雕塑藝術畫廊，每一眼都是驚喜、非常壯觀神奇！大家也可以克拉科夫為住宿地點來安排行程，到鹽礦也很方便。
涅茲察（Niedzica）也是克拉科夫出發可以一日遊的度假小城，有城堡、湖光山色，享受安安靜靜的歐式時光，或許來這樣的地方更好。
此外，波蘭的世界級景點還有全球最大的「磚頭城堡」馬爾堡(Malbork Castle)，又被稱為最強大的哥德式城堡，同樣雄偉，是歐洲史中著名的「條頓騎士團」據點，13~14世紀打造至今見證過無數驚心動魄的征戰與文化事件，城堡周邊地區也成為當時歐陸的重要樞紐，歷史迷一定會喜歡！
說到條頓騎士團，河畔城市托倫（Toruń）也是值得一看的秘境，哥德式建築的磚紅色建築散發古色古香的氣氛，天文學家哥白尼也是在這裡出生的喔！
避暑勝地、滑雪中心與古城大滿足
如果大家打算重點遊歷波蘭，除了上面的經典景點外，還有幾座城市非常值得玩喔！
例如「冬季首都」Zakopane夏天是夏季避暑勝地，冬季變成雪地運動重地，傳統小屋配著壯觀的山色，就算不滑雪、不爬山也會十分愜意。
歐洲大半年的時間總是有點冷，安排一次溫泉之旅吧！Krynica-Zdrój也是適合滑雪的好地方，更棒的是玩整天後可以泡溫泉養養生，這裡是波蘭知名的溫泉區，純淨的礦泉無論是引用或美容都會讓人身心舒暢！
波茲南（Poznań）也很有名氣，中世紀的貿易繁華景象如今變身成交通發達、充滿生活氣息的古城，可愛的建築讓人有種走進荷蘭或丹麥的錯覺……喜歡古蹟可以逛巴洛克式教堂、晚上不願無聊想泡吧？波茲南非常適合你！
「奔月的群峰，永遠靜止的起跑......糖是甜的，你也是。」有人說，因為有辛波絲卡，台灣才颳起好幾年幾米的《向左走，向右走》風潮；這位波蘭著名女詩人辛波絲卡的故鄉在優美的湖濱小鎮庫爾尼克（Kórnik），離波茲南只有半個多小時車程，全國最大的花園、古色古香的城堡也在這裡喔。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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