海景配城堡！歐洲IG風「秘境沙灘」、「海上泳池」超美正流行

推薦大家走上希臘Navagio高處拍照 會有更多驚喜 / 來源： pxhere 圖文/Pei

游泳能看海很好，在海上暢泳不怕沉下去更棒！歐洲熱門海灘、超美海洋泳池正夯！

法國：全歐最高浪潮、印象派人氣海灘

超浪漫愜意的海上泳池就在聖馬洛！ / 來源：flickr 夏天去海邊？歐洲的沙灘充滿度假風情，海岸配城堡、燈塔的斑斕色彩總讓人十分難忘！擁抱大片大西洋的法國，西北的布列塔尼、諾曼第兩大省就是熱門的海灘假期之選，Pei小編重點介紹一座海上泳池、一處文學藝術家鍾愛的浪漫沙灘給你！

首先是近年很流行的「海上泳池」，全球許多地方開始有緊靠海岸的泳池，大家離大海只有一線之隔，享受絕景的同時不用擔心在海上游泳難度比較高，又比較危險了。

聖馬洛的城堡和海岸形成超美風景線 / 來源： wikimedia 聖馬洛的古堡海味 / 來源： flickr Piscine de Bon Secours泳池位於聖馬洛（Saint-Malo），在這裡，你可以親眼看見全歐洲最高的海浪，最高達到12公尺，也就是4層樓的壯觀海浪！在海潮較低的時刻，大家眼前的風景就是悠閒的船隻幫你點綴大海了，很浪漫吧？

更酷的是，你的海上泳池，水是海水灌進來的，你可以穿著泳裝在沙灘上等泳池滿水，然後享受「新鮮」的海水浴喔。

迷人海灘則最推諾曼第大省的奇景「象鼻山」（Étretat）！前往這個只通公路的海灘，你會見到超柔和溫暖的大片森林、草原、寧靜鄉村，然後就是古典多彩小鎮後面藏著的一大片海……神奇兩個字也不足以形容這個感覺！

Étretat象鼻山人見人愛 / 來源： pixabay 這個沙灘和象鼻山岩石來頭可不小哦，它是《亞森羅蘋》文學名著與近年Netflix大熱的法國復仇片裡的場景，也是印象派大師莫內和馬奈流連忘返而畫下名作的地點，吹著英吉利海峽的風，相信你的思緒也會浪漫起來。

南歐：希臘、義大利IG風世外桃源

歡迎來到浪漫海島之國－希臘！用純藍純白迷倒全世界的就是她。

推薦大家走上希臘Navagio高處拍照 會有更多驚喜 / 來源： pxhere 《太陽的後裔》揭開希臘秘境海灘面紗 / 來源： flickr Navagio這座位於雅典以西Zakynthos的沙灘或許不比Santorini, Mykonos有名，但有點秘境氣質更吸引人呀！所以眼尖的韓劇迷會發現這裡很眼熟－這就是《太陽的後裔》 裡那傳說中的「希臘沉船灣」！

原本這海灘也是無人知曉，但被發現有船隻遇難擱淺、地形非常適合挑戰跳海，而且和生鏽老船合照有獨特氣氛後，就連年被選為歐洲最美沙灘之一啦。

躲在洞穴裡獨享大海 / 來源： picryl 如果你想留在南歐，義大利絕對不可錯過。邊期待著餐後美食和清涼冰淇淋，邊在地中海邊放肆曬太陽，超級過癮！Pei小編就要推荐大家到別人找不到你的地方－「長壽之島」薩丁尼亞的Cala Luna海灘。

這裡神秘的海邊洞穴和稀奇的野生動物都非常有魅力，近乎金黃的沙灘整整有800多公尺，也常常成為電影電視劇的取景地！那麼自己或三五好友抵達之前，要注意些什麼呢？

首先，這裡只能搭船到達。當然如果你有鐵腿，可以選擇走過來……沙灘上沒有救生員、沒有陽傘或沙灘椅租借服務，要特別注意玩水安全；因為服務設施比較少，飲食價錢很高！大家要記得帶齊一天所需的食物和用品；接著很重要的就是和當地人一起保護環境－除了自己隨手收拾垃圾並確保不落地外，也要嚴格遵守義大利的新法規－不因為想留作紀念而帶走沙子、貝殼或石頭，以免遭罰喔！

島上有什麼好玩呢？你可以安排浮潛、釣魚、跳水、攀岩、遠足、洞穴探險（其實是探索拍照場景，這裡很安全哦），和義大利玩在一起，就是這時候！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫，才能盡快等到海外之旅全面重啟的那天。Pei小編祝大家平安健康！

養生系度假！法國「歐洲最高溫泉」、「葡萄療法」超獨特

歐洲最大沙丘、粉紅鹽田！ 法國人想私藏的秘境旅行隨手都拍出ＩＧ美照