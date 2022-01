暖身兼療養！「全球第一座溫泉」在這裡　歐洲三大泡湯勝地一次看

邊看古蹟邊泡溫泉的享受 / 來源:(c)thermaebathspa 圖文/Pei

漫長寒冬讓歐洲各國人民發展出各自的泡澡、水療方式,還有好幾個以「溫泉」為名的城鎮,讓暖泉好好滋養自己吧!

歐洲之冠:英國 Bath

歐洲11大溫泉城市有誰呢?

比利時Spa,捷克Františkovy Lázně,Karlovy Vary,Mariánské Lázně,法國 Vichy,德國Bad Ems,Baden-Baden,Bad Kissingen,奧地利Baden bei Wien,以及義大利的Montecatini Terme,繼續往下看吧!

與「洗澡」同名的羅馬風情城市-英國巴斯是聯合國教科文組織認可的「全歐洲11大溫泉城市」之一,還保留著羅馬時期的建築和浴池等珍貴遺址,並獲選成為世界遺產。

據說西元前863年,人們就在巴斯就發現了溫泉,經過長期的發展,如今你可以繼續在羅馬人也享受過、礦物質豐富的溫泉也好好放鬆全身!

古羅馬浴池 / 來源: (c) wikipedia Bath溫泉會館有許多運動課程 / 來源: (c) thermaebathspa 到Bath新月樓 欣賞獨特的建築風格 / 來源: (c) wikimedia 雖然古蹟羅馬浴池已不再開放浸浴,但大家還是能參觀羅馬浴場博物館、競技場形狀的壯觀「圓形廣場」和7世紀建造的英格蘭西部最大修道院(Bath Abbey)等著名景點,還可以在各式古典建築之間穿梭攝影,親自體驗這座「全英國最上相」的城市!

擁有香氛藥草蒸氣浴、屋頂露天浴池的Thermae Bath Spa視野絕佳,可以看見整座城市,這裡也是英國唯一一座天然熱泉!

全球首座溫泉鄉:比利時SPA

夢幻的SPA小鎮 / 來源:(c) Thermesdespa 在比利時SPA老溫泉區泡SPA / 來源: (c) Thermesdespa 想到SPA就想到舒服溫暖的按摩和香氛,這個全球通用的名字來自一座比利時東南方的小鎮,可以說是「全球最老」的水療之都,連俄國沙皇彼得大帝都到過這裡療養。

Spa這座小鎮也是早在古羅馬時期就已經存在,15世紀後更是全歐洲人民都嚮往,是當時名流貴族的必選度假目的地,甚至還得到「歐洲的咖啡館」這個美稱,非常符合悠閒喝咖啡當休息的享受。

Spa的泉水還因為有特殊的氣泡但沒有硫磺味,而被製成飲料,一定會是很好的伴手禮哦!

全世界第一座溫泉會館就在這裡,Les Thermes de Spa 19世紀開業,提供豐富多樣的療養度假套餐-美容美體、水療三溫暖、娛樂、食療和針對各種健康問題的保養方案,全面呵護你的療癒時光。

山海藍天成一色:冰島「啤酒SPA」

北歐冰島總讓人浮想連翩,「冰與火之國」冰島的藍層次豐富,從海水到天空,靜靜地看一眼,一定非常難忘!

冰島有高達800座天然溫泉,如果已經享受過最有名的藍湖(Blue Lagoon)特有的矽泥面膜和Pei小編介紹過的全新地熱溫泉「海洋溫泉區」Sky Lagoon,還有什麼讓人嚮往的溫泉呢?

啤酒溫泉 真是完全沒想過 / 來源: (c) Bjorbodin 啤酒桶配啤酒 吸引你嗎? / 來源:(c) Bjorbodin 冰島還有獨特的「啤酒SPA」(Bjorbodin Beer Spa) ,不過世外桃源不在城市附近,要專程到北部Árskógssandur小鎮;但那裏以啤酒桶製作的個人溫泉湯在當地可是秘境喔,冰涼啤酒也在你的泡湯menu上-經過長途旅行,把自己泡進小麥和木頭的香氣裡,遙望雪山,這個祕密體驗,你會想告訴朋友嗎?

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無論大家想去哪裡玩,現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方,才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦!

Pei小編祝大家平安健康!

秋天養生系度假!法國「歐洲最高溫泉」、「葡萄療法」超獨特