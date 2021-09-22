令人嘆為觀止！歐洲漫遊奢華旅程　搭上傳奇列車穿越羅馬、日內瓦

【旅奇傳媒/編輯部報導】歐洲鐵道旅遊歷史悠久，最早從單純運輸到探險旅遊再到皇室貴族的風潮之選，成為頂尖的生活品味！引領奢華旅遊逾45年經驗的Belmond集團再次啟發賓客多樣的旅遊靈感，交織凝聚每一個旅遊目的地的精髓，也成就了讓人嘆為觀止的歐洲壯遊時光。

▲Belmond 英倫地區豪華列車，獨享尊榮禮遇。 圖：Belmond、Petrie PR HK／提供

Belmond集團不斷突破奢華旅遊界限，為世界各地品味非凡的旅客打造純正奢華之旅，涵蓋了陸地、鐵道和河輪、遊輪等，主題設計包羅萬象，諸如「藝術邂逅」即規劃能感受傑出義大利策展人與收藏家的藝術熱忱，讓旅客細味當地食材，聆聽寶貴傳統的故事；或是搭乘傳奇列車，奔馳在大地上，舉杯慶祝久別重逢的歡聚時光；或拋開陸地的束縛，盡心沉浸於法國旖旎河道的閒適旅程。

▲傳奇豪華列車 Venice Simplon-Orient-Express 獨享歐洲多國尊榮時刻。 圖：Belmond、Petrie PR HK／提供

傳奇的豪華列車 Venice Simplon-Orient-Express，推出鐵道遨遊之旅。全新路線蜿蜒穿越義大利、瑞士、比利時和荷蘭等地，沿途拜訪最美麗迷人的城市，壯遊之旅洋溢懷舊風情，與歷史貼合重現旅行於黃金時代的傳奇旅程，滿足旅客在疫情影響後對慢遊及啟發性旅行體驗的渴求。同時配備有全新大套房，可愜意享受香檳無限暢飲，以及專屬乘務員的貼心服務，盡情歡聚極致的私人時刻，窗外景緻與美好時光，則是旅程的無限啟發。

Venice Simplon-Orient-Express 列車全新上車地點，包括永恆之城羅馬、文藝復興之都佛羅倫斯、湖光山色的日內瓦、布魯塞爾，以及荷蘭首都阿姆斯特丹。列車設有以藝術風格裝飾且優雅的1920 年代古董車廂，提供多種不同旅行路線供賓客選擇，如佛羅倫斯巴黎路線，賓客可在旅行期間入住 Belmond 旗下的佛羅倫斯 Villa San Michele 酒店，或托斯卡納的 Castello di Casole 酒店。

▲搭乘 Belmond 英倫地區豪華列車可體驗英國風的奢華鐵道之旅。 圖：Belmond、Petrie PR HK／提供

搭乘 Belmond英倫地區豪華列車（British Pullman, A Belmond Train，England）體驗穿越英國的永恆旅行，在英國鄉村度過難忘的旅程，體驗奢華、魅力和冒險。British Pullman 恢復昔日輝煌，如今已與火車旅行的鼎盛時期一樣著名，無論您喜歡下午茶、香檳或是兩者兼備，每個人都應有屬於自己的一段旅程，無論是選擇哪種方式，都有如電影畫面般，回到一個更優雅的時代。

Belmond 英倫地區豪華列車推出的全新美食體驗足以媲美目的地如詩如畫的鄉間風光。列車上佳餚五道式豐盛晚宴由米其林星級主廚 Ollie Dabbous, Simon Rogan, Michel Roux Jr 與 Raymond Blanc 連袂誠獻。

▲Belmond Afloat in France 列車提供法國地區私人包船行程。 圖：Belmond、Petrie PR HK／提供

Afloat in France 能如田園詩般的方式去探索法國隱藏運河和水道。漂流穿過謐靜的森林，再經過明亮耀眼的向日葵田或山頂城堡，探索中世紀村莊或著名葡萄園，最後返回別墅享用美食。

Afloat in France 奢華船隊的私人包船行程，提供最極致私密的旅行體驗，特別設計行程與如畫風光為親友相聚呈現難忘的場景。全新推出的六晚「年份香檳之行」也不例外；Pivoine, A Belmond Boat 誠邀賓客體驗獨家呈現的酒莊之旅，品鑒 Maisons Ruinart, Dom Pérignon, Veuve Clicquot 及 Krug 等最上乘的年份佳釀。

▲Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino 可徜徉義大利海岸。 圖：Belmond、Petrie PR HK／提供

以猶如電影場景般迷人的義大利海岸為背景，Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino 於2021年5月重新開業，標誌著波托菲諾 (Portofino) 新時代的開始及其傳奇魅力。酒店內14 間優雅客房經已全面翻新，室內設計和賓客體驗的每一個細節都經過精心打造，完美展現了海港小鎮的航海遺產、Ligurian Coast 的自然美景和La Dolce Vita的永恆魅力。 Splendido Mare 的賓客可以選擇專為 the Mare 設計的非凡體驗。

從港口出發，賓客可以乘坐傳統的利古里亞漁船 Gozzo 起航，沿著美麗的海岸線慢慢地航行到 San Fruttoso Bay，選擇停下來游泳到「深淵中的基督」雕像（Christ of the Abyss），或在清澈見底的 Punta Chiappa 潛水。午餐可享用由酒店餐廳 DaV Mare準備的野餐餐點，或可以選擇停下來品嚐當地漁民捕獲的新鮮海鮮。

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