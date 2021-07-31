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繼德國、阿曼之後失落的世界遺產－利物浦「過度開發」遭UNESCO除名

聯合新聞網 / MilliUN Miles
披頭四的家鄉 　 / 來源： pixabay
披頭四的家鄉 　 / 來源： pixabay

圖文/Pei

利物浦人氣足球隊和披頭四的家鄉老港口美感不再？土地開發案和歷史遺跡之間的拉扯結果不如人意...

因喪失歷史風韻　掉出世界文化遺產名錄

七月底對於英國人和歷史迷來說不太好過，因為利物浦被聯合國教科文組織除名了！

利物浦地標-老海港 / 來源： pixabay
利物浦地標-老海港 / 來源： pixabay
早在2012年，利物浦那維多利亞時代風情的碼頭和悠久的港口運輸歷史，就開始常被聯合國警告「新地產開發案，正在破壞城市風景」，2004年列入世界遺產的港口也進入「瀕危世界遺產名錄」。

不過八年多以來，利物浦只出現更多建案和改造計畫，最終歷史景觀遭到支解，城市也被踢出世界文化遺產名單。

回頭看利物浦的歷史，我們可以了解到她18-19世紀在世界貿易、文化交流和美洲－歐洲移民往來上扮演的重要角色。

這座「海洋商城」的光輝也包括當時十分創新的碼頭營運技術和設施，推動在大英帝國的發展；利物浦也是全球最高人氣樂團－披頭四、利物浦足球隊的家鄉，名氣自然非常壯大。

利物浦當年的世界文化遺產 包括聖喬治廳　 / 來源： wikimedia
利物浦當年的世界文化遺產 包括聖喬治廳　 / 來源： wikimedia
利物浦車站 　 / 來源： pixabay
利物浦車站 　 / 來源： pixabay
最近兩個世紀，利物浦碼頭經歷過荒廢和沒落，當地政府開啟重建計畫，並引入時尚的餐飲住宿、娛樂和文化設施，才讓城市老區再次活化，然後成功躍上世界遺產之列！　　 　 　

英國還有哪些世界遺產？　

在利物浦海事商城被除名之後，英國還有31處世界遺產－巨石陣、倫敦塔、巴斯、坎特伯雷大教堂、倫敦植物園「邱園」等等。

利物浦市政府正準備向聯合國教科文組織提出上訴，以現代化和活化後的老區來展現城市新面貌，但已經改變的城市風景再也回不來，未來利物浦會怎麼發展？

利物浦的夜景很有海港古早味 / 來源： pixabay　
利物浦的夜景很有海港古早味 / 來源： pixabay　
利物浦是接在德國和阿曼之後，國家有世界文化遺產地位被取消的城市，這維護歷史風貌與都市更新之間的兩難，你怎麼看呢？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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世界遺產 英國 倫敦

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