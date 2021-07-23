圍牆外的人想進去！「英國監獄」百年後重開　變身頂級牢房酒店

圖文/Pei

想要住進歷史又挑戰膽量，英國這座監獄酒店很適合你，甚至還可以舉行婚宴請人喝喜酒，你會考慮下訂嗎？

改建後的監獄酒店宴會場 你覺得害怕或浪漫？ / 來源： thebodminjailhotel

英國古老陰森監獄 訴說3個世紀的世間情仇

Pei小編這就帶大家來到英國南部的Cornwall, 這地方可能大家都沒聽過，不過說到英國知名的監獄，Bodmin Jail大概不會被放在名單之外。

入住期間來趟真正的監獄探索之旅 / 來源： thebodminjailhotel

這座1779年「開放」的監獄，是英國最早有個人牢房、男女囚犯分開住宿並配備熱水的監獄之一，為現代監獄打開先例和設計範本，在當時甚至幾個世紀以後的很多國家都沒有這樣的「待遇」……

在150年悠長的歲月裡，這座監獄一共執行過50次左右的公開刑罰（就是最嚴重那種），隨後還曾被英國軍隊使用，1927年完全關閉後，監獄日漸走入荒蕪，自然也變成人人口中傳說的恐怖試膽地帶了，而且還是英國有名的鬼屋之一，曾有許多電視節目前往拍攝神秘詭異的各個角落。

住進牢房會是什麼感覺呢 / 來源： thebodminjailhotel

如今，Bodmin Jail不僅改建成全新酒店，開設藝文場所、博物館，甚至還有專門接待婚宴的會場！不知道什麼樣的愛人情侶，會想來這麼特別的地方拍婚紗﹑定下終身呢？

百年後重開 監獄酒店樣貌公布！

Bodmin Jail Hotel 提供大家進入牢房住宿的機會，也有精緻的英式餐點（自由人的牢飯）供應，改造監獄成為高雅酒店的背後推手，是一位俄羅斯富商，6千萬英鎊投資下去，讓傳奇監獄絕地大變身！

古色古香的房間超舒適 / 來源：thebodminjailhotel

目前監獄酒店有70間客房，每間房都有自己的故事－講述前入住罪犯的故事和他們最終的人生結局，聽起來有點嚇人，不過也是大家好好了解英國歷史、世間萬事與複雜人性的機會；改造後的房間雖然讓人沒有住真正牢房的感覺，但奢華的裝潢和24小時的供暖系統，將保證你在洗完貴妃浴後，有一夜好眠。

以往的牢飯食堂 已經變成優雅的英式餐廳 / 來源：thebodminjailhotel 厚重的歷史如今感覺也很有韻味 / 來源： thebodminjailhotel

監獄酒店地點

想去嗎？等疫情結束，為自己和親友安排一次永生難忘的英國南部監獄之旅吧！

地址是Bodmin Jail Hotel,

Scarlett’s Well Road,

Bodmin, Cornwall, PL31 2PL

人生第一次在英國監獄吃「牢」飯 / 來源： thebodminjailhotel

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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