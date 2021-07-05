快訊

【7/5確診地圖】本土+28 陳時中：整體疫情趨勢往下

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翻翻英國女王的美食口袋名單　把「王室御用美食」搬上餐桌！

聯合新聞網 / MilliUN Miles
你看見王冠了嗎？ / 來源： charbonneletwalker
你看見王冠了嗎？ / 來源： charbonneletwalker

圖文/Pei

喜歡英倫精美設計，或想為重要的親友準備美食小禮物，這篇文章幫得上你。

英國老字號　告訴你王室成員愛用誰家好物

英國王室成員所用的品牌總能引人好奇，其實王族日常用品不一定遙不可及哦！

女王陛下認證的巧克力 直送你家如何 / 來源： charbonneletwalker
女王陛下認證的巧克力 直送你家如何 / 來源： charbonneletwalker
老牌百貨樓梯上掛著王室徽章 　/ 來源：fortnums
老牌百貨樓梯上掛著王室徽章 　/ 來源：fortnums
英國幫王室管理優質用品的協會成立於1840年，不過他們從12世紀就開始當國王女王的採購專家啦。

英國品牌要先努力爭取機會進入王室，然後在王室至少被使用5年，經過女王、親王或王儲其中一人的認可，產品才有獲得認證的可能；如果有個牌子連續獲得三人認證，那就是非常高的榮耀了。

目前有多少產品獲得認證呢？答案是800個，有小工匠，也有大公司，食衣住行育樂通通有！

居家、野餐、送禮　女王的美食口袋名單推薦

倫敦必逛的Picadilly大街購物熱點，那裏也少不了英國人發明的老牌百貨，買美食或料理食材，到Fortnum&Mason網站看看吧！

女王真的很愛F&M這家百貨 　/ 來源： fortnums
女王真的很愛F&M這家百貨 　/ 來源： fortnums
1707年成立的這家百貨，不只有超好買的食品雜貨區，還可以採買精緻優雅的英式餐具、喝下午茶哦－黑松露子醬巧克力這樣奇特的味道、精選茶葉，你想試試看嗎？

下次就打造英式野餐風　 / 來源： fortnums
下次就打造英式野餐風　 / 來源： fortnums
接著你一定要認識另一家王室認證的老店Charbonnel et Walker，位於Harrods百貨食材區，已經有百年歷史哦！他們推出的小點心、巧克力風格囊括少女、貴婦、童趣風，逢年過節選主題送禮，都將是超受歡迎的選擇。

粉紅香檳巧克力？我想要！ / 來源： charbonneletwalker　
粉紅香檳巧克力？我想要！ / 來源： charbonneletwalker　
離開一下倫敦，豐富又有在地風格的蘇格蘭美食，怎麽能不帶點走？Walkers的牛油餅乾在台灣已經很常見，濃郁的奶香和可愛的造型，會是陪伴你上班上學﹑居家防疫和年節送禮的應景好夥伴，想想女王桌上也有一盒，是不是很開心呢？

遠距辦公？帶我！ / 來源：WalkersShortbread
遠距辦公？帶我！ / 來源：WalkersShortbread
今年聖誕 　就送超可愛蘇格蘭餅乾 / 來源：WalkersShortbread
今年聖誕 　就送超可愛蘇格蘭餅乾 / 來源：WalkersShortbread
如果這些好物都有點難買，那麼超市裡的Cadbury紫色包裝巧克力、種類超多的Twining英國茶，都是獲得王室青睞的可靠、可愛、可口英國特產，帶點回家吧！　　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

荷蘭國家博物館太懂你的心！名畫同款米飛兔、和服口罩、梵谷名作超萌開賣　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

英國 巧克力 倫敦

延伸閱讀

防疫美食相伴！飯店烤鴨、道地義式披薩在家吃更經濟

不知自己懷孕 英國出現年紀最輕「小媽媽」年僅11歲

英國下周疫情發展形勢 預告全球抗疫命運

李㼈與梁佑南美食初登場 手做刈包送疫情熱點防疫人員

相關新聞

翻翻英國女王的美食口袋名單　把「王室御用美食」搬上餐桌！

喜歡英倫精美設計，或想為重要的親友準備美食小禮物，這篇文章幫得上你。

山壁內藏音樂廳、全球最大公共藝術倉庫誕生！ 荷蘭文藝新聚落　好逛又好看

夏天怎麼能沒有新鮮事？下次到荷蘭不去阿姆斯特丹，來小城市看前衛建築邊聽音樂、看展覽，感官超享受！

省錢版東方快車！全新「火車旅館」小資族會愛　沿線環遊歐洲10+城市

極速列車和東方快車都是歐洲的經典，但預算不爆炸也有高級火車旅行可以玩！到10多座城市體驗奢侈但不貴的列車之夜，你上嗎？

一圓王室夢！「凡爾賽宮」首度開放住宿　獨享豪華食宿、私人導覽

電影《凡爾賽拜金女》述說法國前王后的奢華人生，如今她在凡爾賽的寢宮將有機會成為你一生難忘的住宿體驗。

吃米其林料理、喝新鮮威士忌、住穀倉房！　蘇格蘭Johnnie Walker傳奇飯店非去不可

喜歡單一麥芽威士忌嗎？下次的英國之旅，到蘇格蘭歷史悠久的威士忌飯店，包品酒和住宿哦。

重啟最佳狀態！全球四大療癒聖泉「法國露德小鎮」疫後必去

生活裡的疑難雜症，你找到解方了嗎？有人相信旅遊可以療癒、有人依靠信仰求平安，這座朝聖者最想去的法國小鎮，有什麼神奇力量？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。