翻翻英國女王的美食口袋名單　把「王室御用美食」搬上餐桌！

圖文/Pei

喜歡英倫精美設計，或想為重要的親友準備美食小禮物，這篇文章幫得上你。

英國老字號 告訴你王室成員愛用誰家好物

英國王室成員所用的品牌總能引人好奇，其實王族日常用品不一定遙不可及哦！

女王陛下認證的巧克力 直送你家如何 / 來源： charbonneletwalker 老牌百貨樓梯上掛著王室徽章 / 來源：fortnums 英國幫王室管理優質用品的協會成立於1840年，不過他們從12世紀就開始當國王女王的採購專家啦。

英國品牌要先努力爭取機會進入王室，然後在王室至少被使用5年，經過女王、親王或王儲其中一人的認可，產品才有獲得認證的可能；如果有個牌子連續獲得三人認證，那就是非常高的榮耀了。

目前有多少產品獲得認證呢？答案是800個，有小工匠，也有大公司，食衣住行育樂通通有！

居家、野餐、送禮 女王的美食口袋名單推薦

倫敦必逛的Picadilly大街購物熱點，那裏也少不了英國人發明的老牌百貨，買美食或料理食材，到Fortnum&Mason網站看看吧！

女王真的很愛F&M這家百貨 / 來源： fortnums 1707年成立的這家百貨，不只有超好買的食品雜貨區，還可以採買精緻優雅的英式餐具、喝下午茶哦－黑松露子醬巧克力這樣奇特的味道、精選茶葉，你想試試看嗎？

下次就打造英式野餐風 / 來源： fortnums 接著你一定要認識另一家王室認證的老店Charbonnel et Walker，位於Harrods百貨食材區，已經有百年歷史哦！他們推出的小點心、巧克力風格囊括少女、貴婦、童趣風，逢年過節選主題送禮，都將是超受歡迎的選擇。

粉紅香檳巧克力？我想要！ / 來源： charbonneletwalker 離開一下倫敦，豐富又有在地風格的蘇格蘭美食，怎麽能不帶點走？Walkers的牛油餅乾在台灣已經很常見，濃郁的奶香和可愛的造型，會是陪伴你上班上學﹑居家防疫和年節送禮的應景好夥伴，想想女王桌上也有一盒，是不是很開心呢？

遠距辦公？帶我！ / 來源：WalkersShortbread 今年聖誕 就送超可愛蘇格蘭餅乾 / 來源：WalkersShortbread 如果這些好物都有點難買，那麼超市裡的Cadbury紫色包裝巧克力、種類超多的Twining英國茶，都是獲得王室青睞的可靠、可愛、可口英國特產，帶點回家吧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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