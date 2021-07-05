翻翻英國女王的美食口袋名單 把「王室御用美食」搬上餐桌！
圖文/Pei
喜歡英倫精美設計，或想為重要的親友準備美食小禮物，這篇文章幫得上你。
英國老字號 告訴你王室成員愛用誰家好物
英國王室成員所用的品牌總能引人好奇，其實王族日常用品不一定遙不可及哦！
英國幫王室管理優質用品的協會成立於1840年，不過他們從12世紀就開始當國王女王的採購專家啦。
英國品牌要先努力爭取機會進入王室，然後在王室至少被使用5年，經過女王、親王或王儲其中一人的認可，產品才有獲得認證的可能；如果有個牌子連續獲得三人認證，那就是非常高的榮耀了。
目前有多少產品獲得認證呢？答案是800個，有小工匠，也有大公司，食衣住行育樂通通有！
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倫敦必逛的Picadilly大街購物熱點，那裏也少不了英國人發明的老牌百貨，買美食或料理食材，到Fortnum&Mason網站看看吧！
1707年成立的這家百貨，不只有超好買的食品雜貨區，還可以採買精緻優雅的英式餐具、喝下午茶哦－黑松露子醬巧克力這樣奇特的味道、精選茶葉，你想試試看嗎？
接著你一定要認識另一家王室認證的老店Charbonnel et Walker，位於Harrods百貨食材區，已經有百年歷史哦！他們推出的小點心、巧克力風格囊括少女、貴婦、童趣風，逢年過節選主題送禮，都將是超受歡迎的選擇。
離開一下倫敦，豐富又有在地風格的蘇格蘭美食，怎麽能不帶點走？Walkers的牛油餅乾在台灣已經很常見，濃郁的奶香和可愛的造型，會是陪伴你上班上學﹑居家防疫和年節送禮的應景好夥伴，想想女王桌上也有一盒，是不是很開心呢？
如果這些好物都有點難買，那麼超市裡的Cadbury紫色包裝巧克力、種類超多的Twining英國茶，都是獲得王室青睞的可靠、可愛、可口英國特產，帶點回家吧！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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