打破金氏世界紀錄　葡萄牙「世界最長吊橋」正式開放！

圖文/Pei

天空步道非常有吸引力，葡萄牙有刺激又壯觀的景色，這座取代瑞士當上「世界最長吊橋」的新景點長什麼樣子？

天空步道長達516公尺 考驗耐心和膽量

Pei小編這就帶大家來到葡萄牙北部的Arouca Bridge，剛開放大眾前往散心和挑戰，讓大家親自看看這高達175公尺，必須走完、否則下不來的一段路，夠不夠刺激！

尋找最有氣勢的角度拍照 / 來源： ponte516arouca 走上樓梯再上吊橋 今天需要鐵腿來完成 / 來源：ponte516arouca Arouca距離美食之都－波爾圖只有一個多鐘頭的車程，這座國家公園來頭不小哦！它是聯合國教科文組織名單上的地理公園，裡面有峽谷、瀑布、奇岩怪石一共40多處景點，非常適合喜歡戶外運動和芬多精香氣的旅人。

這座世界最長吊橋已經正式取代位於瑞士、打破金氏世界紀錄的查爾斯西藏式吊橋，近看會發現驚喜細節，例如「西藏式吊橋」、讓人心驚膽顫的透視感底部，和具有現代風的V型首尾支架。

這是世界最長的天空步道 / 來源： Ponte 516 Arouca 從2017年開始設計，這座吊橋克服了很多在兩座山之間造橋遇到的技術難題，終於在鬱悶的疫情期間開放，讓大家上來好好釋放壓力。

喜歡拍照、嘗鮮或探險，這個景點都是下次南歐之旅的清單必備！

如何前往516 Arouca bridge

旅途中可以造訪古色古香的Arouca小鎮 / 來源：wikipedia 如果是開車前往這座吊橋，可以先由波爾圖出發，往Arouca開向Canelas或Alvarenga停車場。

成人門票12歐元。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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