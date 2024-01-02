加州迪士尼過農曆年！與花木蘭、木須龍、米奇米妮同框

想要在迪士尼感受張燈結綵、大過新年的濃厚年節氣氛？2024年一年一度的迪士尼加州冒險樂園農曆新年活動，將於1月23日至2月18日展開，正逢龍年，花木蘭、木須龍的歡樂遊行更應景切題，2024年就來加州迪士尼感受與眾不同、溫馨熱鬧的節慶氣息吧！

每年期間限定的迪士尼加州冒險樂園農曆新年活動是美國加州迪士尼相當受歡迎的特別企劃。圖片來源｜雄獅旅遊

每年期間限定的迪士尼加州冒險樂園農曆新年活動（Lunar New Year at Disney California Adventure Park），是美國加州迪士尼相當受歡迎的特別企劃，亞洲人士感到親切，老外們也覺得新鮮有趣，雄獅旅遊繼去年推出買加州迪士尼門票送Genie+快速通關後，2024年再加碼，除了Genie+外，再贈送限量加州大禮包，同時加州迪士尼樂園新春也推出兒童驚喜優惠票價，此時不去迪士尼待何時呢？

期間限定！迪士尼園區畫上紅妝

米奇穿唐裝 加菲狗變財神爺

迪士尼整個園區變為喜慶的紅色，米奇穿上大紅唐裝，加菲狗化身財神爺，充滿中國年節元素的馬卡龍，只有在迪士尼農曆新年活動才看得到。

加州迪士尼農曆新年活動販售米奇形狀的熱狗、馬卡龍等具有節日氛圍食物。圖片來源｜雄獅旅遊

加州迪士尼農曆新年活動販售米奇形狀的熱狗、馬卡龍等具有節日氛圍食物。圖片來源｜雄獅旅遊 購買美酒佳餚通行證提供六張優惠券，可兌換領取六種精選美食和非酒精飲料。圖片來源｜雄獅旅遊

買張美酒佳餚通行證

任嚐亞洲風味美食

加州迪士尼向中國、越南和韓國的傳統文化致敬，期間園區裡可以品嚐亞洲風味美食，例如中國的刈包、韓國的部隊鍋、越南的春捲等。旅客可以直接購買風味美食，或購買美酒佳餚通行證（Sip and Savor Pass），通行證提供六張優惠券，可任意在指定的農曆新年販售亭和用餐地點兌換領取六種精選美食和非酒精飲料，例如米奇形狀的熱狗、馬卡龍等具有節日氛圍的食物。

花木蘭的農曆新年遊行是每年活動的最大亮點。圖片來源｜雄獅旅遊

花木蘭、木須龍歡樂遊行

米奇、米妮等卡通人物也同框

花木蘭的農曆新年遊行是每年活動的最大亮點，盛裝的花木蘭與木須龍(Mushu)伴隨著演奏喜慶樂曲、身著亞洲傳統華麗服飾的舞者前進，迪士尼的卡通人物米奇、米妮等也加入了行列，結束後與群眾合影，將活動帶入高潮。

迪士尼園區裡佈滿亞洲風味美食提供品嘗。圖片來源｜雄獅旅遊

加州迪士尼春季兒童優惠票價

橫跨新春假期 造福親子旅客

2024年春季加州迪士尼樂園向親子族群旅客招手！加州迪士尼從2024/1/8 ～2024/3/10針對3～9歲兒童，推出一天僅50元美金優惠票價，雙園85元美金，購買Genie+節省排隊 80元美金，正好橫跨新春假期，適合台灣旅客規劃親子旅行。

迪士尼加州冒險樂園農曆新年活動，整個園區張燈結綵，非常熱鬧。圖片來源｜雄獅旅遊

訂2024年寒假門票

加贈Genie+、加州大禮包

雄獅旅遊集團旗下的Le Orano與加州旅遊局合作，預訂 2024 年寒假春節期間之加州迪士尼樂園門票，即加贈Genie+及限量加州大禮包，大禮包內容包括：1.Disney 100周年系列2D鑰匙圈；2.肯驛國際叫車吧機場接送服務NT$250元乘車折扣優惠券；3.JetFi桔豐科技美國免費500MB流量eSIM；4.South Coast Plaza來店禮 US$50 Gift Card禮品卡；5.雄獅旅遊美國自由行產品滿NT$30,000折NT$300優惠碼，加州大禮包與限期兒童優惠票須二擇一。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300432