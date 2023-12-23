快訊

泰國台商買兇殺妻兒未遂遭逮！涉案者驚見退役少將、海豹教官

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

全球五分之一人口慶祝！春節正式成為「聯合國假日」

挑戰坐「高空懸梁」！到紐約洛克菲勒摩天大樓頂上吃午餐

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜紐約市旅遊局、擷取自洛克菲勒中心官網
圖片來源｜紐約市旅遊局、擷取自洛克菲勒中心官網

近年紐約已變成摩天高樓新樂園！隨著最新的觀景台「Edge」與「Summit」誕生，老大哥洛克菲勒中心、帝國大廈，當然不讓小老弟專美於前，洛克菲勒中心於「巨石之巔」推出新遊樂設施「岩石之巔:懸梁」，帝國大廈則耗資 1.65 億美元重新設計高空觀景台軟硬體。

1932年在洛克菲勒中心拍攝的著名照片《摩天大樓頂上的午餐》景象，現在在 69 樓提供令人震撼的互動照片體驗。圖片來源｜紐約市旅遊局
1932年在洛克菲勒中心拍攝的著名照片《摩天大樓頂上的午餐》景象，現在在 69 樓提供令人震撼的互動照片體驗。圖片來源｜紐約市旅遊局

1932年在洛克菲勒中心拍攝著名照片《摩天大樓頂上的午餐》，描繪了洛克菲勒廣場 30 號正在建設期間，11 名鋼鐵工人搖搖欲墜地坐在鋼樑上的景象。91 年後的今天，「懸梁」重返「岩石之巔」（Top of the Rock），在 69 樓提供令人震撼的互動照片體驗「岩石之巔:懸梁」（"Top of the Rock:The Beam"），將遊客升空到12英尺高處，然後旋轉180度，讓他們得以欣賞中央公園内外的壯麗景色。

洛克菲勒中心推出新餐廳「氣象室」。圖片來源｜擷取自洛克菲勒中心官網
洛克菲勒中心推出新餐廳「氣象室」。圖片來源｜擷取自洛克菲勒中心官網

除了讓人驚心膽戰的拍照機會之外，遊客也可以在「岩石之巔」的新餐廳「氣象室」（Weather Room）裡用餐，它提供「高空用餐」新體驗。 屋頂咖啡廳位於 67 樓，將「岩石之巔」的標誌性壯麗景觀與手工三明治、風味濃郁的糕點和經典紐約糕餅等當地美食融為一體。「氣象室」每天上午 9 點至午夜開放；入場需購買「岩石之巔」門票。

洛克菲勒中心預計2024 年秋季推出天空電梯。圖片來源｜紐約市旅遊局
洛克菲勒中心預計2024 年秋季推出天空電梯。圖片來源｜紐約市旅遊局

除了今年12月新開幕的「岩石之巔:懸梁」外，洛克菲勒中心預計2024 年秋季推出「天空電梯」（the Sky Lift），透過天空電梯，遊客將翱翔在「岩石之巔」最上層 30 英尺的高度，俯瞰下方熙熙攘攘的紐約街道。

洛克菲勒中心69 樓提供令人震撼的互動照片體驗「岩石之巔:懸梁」。圖片來源｜擷取自洛克菲勒中心官網
洛克菲勒中心69 樓提供令人震撼的互動照片體驗「岩石之巔:懸梁」。圖片來源｜擷取自洛克菲勒中心官網

「岩石之巔」每天上午 9 點至午夜開放。門票可以在線上購買，也可以親自前往位於第五大道和第六大道之間的 50 街的售票處購買。

近來，帝國大廈耗資 1.65 億美元重新設計改造高空觀景台。圖片來源｜紐約市旅遊局
近來，帝國大廈耗資 1.65 億美元重新設計改造高空觀景台。圖片來源｜紐約市旅遊局

近日美國國家旅遊局偕同紐約市旅遊局、洛杉磯旅遊局以及達美航空和聯合航空的代表向台灣旅遊業推廣，帶來美國最新的旅遊資訊，聯合航空於今年10月底增班，每天兩班於早上和下午從台北出發直飛美國舊金山，達美航空計畫2024年正式開通從台北直飛西雅圖的航班，讓台灣旅客前往美國更加便利。

By 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300413

美國 航空 舊金山

延伸閱讀

亞大獲教部國際設計競賽全國第一 33件作品獲國際大獎

MLB／紐約竟然搶輸山本由伸 紐郵：被當匹茲堡的感覺

被判賠1.48億 朱利安尼聲請破產

美國首度表態支持後 安理會再推遲表決加薩問題決議草案

相關新聞

挑戰坐「高空懸梁」！到紐約洛克菲勒摩天大樓頂上吃午餐

近年紐約已變成摩天高樓新樂園！隨著最新的觀景台「Edge」與「Summit」誕生，老大哥洛克菲勒中心、帝國大廈，當然不讓小老弟專美於前，洛克菲勒中心於「巨石之巔」推出新遊樂設施「岩石之巔:懸梁」，帝國大廈則耗資 1.65 億美元重新設計高空觀景台軟硬體。

排隊5小時也要喝！愛馬仕茶飲「吃茶三千」進軍北加州 掀起台灣茶熱潮

排隊五小時也要喝！愛馬仕茶飲「吃茶三千」橫掃北加州 茶飲界台灣之光

芭比樂園來了！「美泰兒冒險樂園」2024年開幕，主題園區一次看

粉絲們的願望即將實現！芭比娃娃的玩具製造公司美泰兒驕傲宣布，「美泰兒冒險樂園」即將在明年盛大揭幕！這個夢幻聖地中不僅有芭比專區，還有湯瑪士小火車等主題設施等待著讀者的探索。

粉紅漢堡敢吃嗎？ 漢堡王全新「粉紅經典華堡」太吸睛 「芭比套餐」還有夢幻奶昔+甜甜圈

粉紅華堡太吸睛！ 漢堡王新推粉紅醬+燒烤排漢堡 「芭比套餐」還有夢幻奶昔+甜甜圈

睽違4年華麗變身！ CNN曝「美國思樂冰」新設計：大「S」看起來更沁涼

睽違4年華麗變身！ CNN曝「美國思樂冰」新設計：大「S」看起來更沁涼

入住鬧鬼飯店！ YTR睡一半超驚嚇 房號離奇巧合、詭異親吐「感覺有人躺旁邊」

入住鬧鬼飯店！ YTR睡一半超驚嚇 房號離奇巧合、詭異經歷親吐「感覺有人躺旁邊」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。