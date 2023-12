挑戰坐「高空懸梁」！到紐約洛克菲勒摩天大樓頂上吃午餐

近年紐約已變成摩天高樓新樂園!隨著最新的觀景台「Edge」與「Summit」誕生,老大哥洛克菲勒中心、帝國大廈,當然不讓小老弟專美於前,洛克菲勒中心於「巨石之巔」推出新遊樂設施「岩石之巔:懸梁」,帝國大廈則耗資 1.65 億美元重新設計高空觀景台軟硬體。

1932年在洛克菲勒中心拍攝的著名照片《摩天大樓頂上的午餐》景象,現在在 69 樓提供令人震撼的互動照片體驗。圖片來源|紐約市旅遊局

1932年在洛克菲勒中心拍攝著名照片《摩天大樓頂上的午餐》,描繪了洛克菲勒廣場 30 號正在建設期間,11 名鋼鐵工人搖搖欲墜地坐在鋼樑上的景象。91 年後的今天,「懸梁」重返「岩石之巔」(Top of the Rock),在 69 樓提供令人震撼的互動照片體驗「岩石之巔:懸梁」("Top of the Rock:The Beam"),將遊客升空到12英尺高處,然後旋轉180度,讓他們得以欣賞中央公園内外的壯麗景色。

洛克菲勒中心推出新餐廳「氣象室」。圖片來源|擷取自洛克菲勒中心官網

除了讓人驚心膽戰的拍照機會之外,遊客也可以在「岩石之巔」的新餐廳「氣象室」(Weather Room)裡用餐,它提供「高空用餐」新體驗。 屋頂咖啡廳位於 67 樓,將「岩石之巔」的標誌性壯麗景觀與手工三明治、風味濃郁的糕點和經典紐約糕餅等當地美食融為一體。「氣象室」每天上午 9 點至午夜開放;入場需購買「岩石之巔」門票。

洛克菲勒中心預計2024 年秋季推出天空電梯。圖片來源|紐約市旅遊局

除了今年12月新開幕的「岩石之巔:懸梁」外,洛克菲勒中心預計2024 年秋季推出「天空電梯」(the Sky Lift),透過天空電梯,遊客將翱翔在「岩石之巔」最上層 30 英尺的高度,俯瞰下方熙熙攘攘的紐約街道。

洛克菲勒中心69 樓提供令人震撼的互動照片體驗「岩石之巔:懸梁」。圖片來源|擷取自洛克菲勒中心官網

「岩石之巔」每天上午 9 點至午夜開放。門票可以在線上購買,也可以親自前往位於第五大道和第六大道之間的 50 街的售票處購買。

近來,帝國大廈耗資 1.65 億美元重新設計改造高空觀景台。圖片來源|紐約市旅遊局

近日美國國家旅遊局偕同紐約市旅遊局、洛杉磯旅遊局以及達美航空和聯合航空的代表向台灣旅遊業推廣,帶來美國最新的旅遊資訊,聯合航空於今年10月底增班,每天兩班於早上和下午從台北出發直飛美國舊金山,達美航空計畫2024年正式開通從台北直飛西雅圖的航班,讓台灣旅客前往美國更加便利。

By 方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/300413