入住鬧鬼飯店！ YTR睡一半超驚嚇 房號離奇巧合、詭異親吐「感覺有人躺旁邊」

知名部落客兼YouTuber「小象愛出門」經常拍攝旅遊、美食主題，並上傳到網路與粉絲分享。她近日入住了洛杉磯相當著名的鬧鬼飯店「諾曼第飯店（Hotel Normandie）」，實際入住後分享當晚的恐怖經歷，睡夢中隱約感覺到「有人躺在旁邊」，影片一曝光後，立刻引起網友熱議！

圖／翻攝小象愛出門臉書、YT

「諾曼第飯店」是洛杉磯七大知名鬧鬼飯店之一，據傳入住的旅客都會感覺到不舒服，經常聽到詭異的聲音，甚至目睹鬼影等，而知名驚悚電影《靈異詭店》就是在「諾曼第飯店」拍攝，經典的嚇人場景像是半夜女主角聽見有人敲房門，打開門竟是一名男童直瞪著女主角、浴缸裡出現滿滿的血水等，驚聳畫面令人不寒而慄。

圖／翻攝小象愛出門臉書、YT

YTR小象也抱持著好奇的心態入住，她被安排在「諾曼第飯店」四樓的401號，非常巧合正好是《靈異詭店》取景的同一樓，讓她親眼見到電影裡的場景心裡感覺有點毛毛的，當她介紹環境到一半時，身後突然出現「碰」的關門聲，也讓她嚇了一大跳。隨後她透露，當天因為時差的影響，入住後決定小睡補眠，不斷聽到有人走來走去的聲音，甚至還感受到有人在她身旁躺下，因為太累了不確定是夢還是現實，甚至感覺到有人用手溫柔的在玩她的嘴唇。

圖／翻攝小象愛出門臉書、YT

影片曝光後，迅速引起網友熱議，紛紛留言「「超強，敢一個人睡鬼飯店」、「找不到比小象大膽的女生了」、「我想著想著腿都軟掉了」、「太晚了，我不敢看」、「光看那個長廊，我人就不舒服了」、「我想叫妳“大膽象”」。

圖／翻攝小象愛出門臉書、YT

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