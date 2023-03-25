狒狒揚揚「狒文」連發！ 六福村喊「抽薪止狒」、IKEA聲明「無逃脫動物」、林務局籲「4不」

脫逃狒狒尚未抓獲，網路上相關話題已傳得狒狒揚揚！ 最心累的莫過於養了一百多隻狒狒的「六福村」，連日被要求清點園內狒狒數量後，六福村粉專在3/23發文表示近來狒狒業務繁重，目前只想「抽薪止狒」、IKEA臉書則是跟風KUSO表示店內動物無逃脫、林務局提醒民眾遇見狒狒別作「4行為」有禁忌！

六福村清點狒狒 累喊「抽薪止狒」

六福村粉專於3/23晚間發文表示，最近因為狒狒的關係業務繁重，目前只想「抽薪止狒」，停止一切跟狒狒有關的事，「令人狒解的是，還要跟主管掏心掏狒地解釋網路上狒夷所思的一切，就讓狒盡能量的我，在今天剩下的時間裡當個狒物吧，實在是勞神狒心的一天」。

對此除了許多網友留言外，劍湖山粉專小編也在貼文下方挖苦，「不是你們家的跑出來，我就放心了。」，同時有網友留言詢問劍湖山：「你們家如果跑出來的會是啥」，六福村小編則留言回擊「放山雞」，短短3個字讓網友全笑翻，直呼「有夠嗆」。

IKEA 19字聲明全台分店動物無逃脫 6萬人笑翻

一向緊跟時事的IKEA小編，23日下午在臉書發文「IKEA在此聲明，全台分店的動物經確認後確定皆無逃脫情況」並貼出店內猩猩玩偶圖片打廣告，至目前已吸引超過6萬人按讚。

IKEA小編在聲明內文提到「IKEA所有的動物都柔軟、親人且無攻擊性，如有遇到請不用過度驚慌，歡迎隨時帶他回家！」，引發網友們跟風也貼出自家猩猩玩偶照片回報，「猩猩平安」、「我的沒有逃脫」、「確認柔軟、親人且無攻擊性！」、「我們家阿猴沒逃跑，只是很喜歡搶鏡頭」。

千萬別露齒微笑 林務局籲「禁做4行為」

林務局在23日於臉書緊急發文提醒民眾，如果遇到狒狒的話，千萬「不要做出4行為」，以免激怒狒狒：1.不要與牠眼神對視、2.不要露齒微笑（露齒對狒狒來說是威嚇）、3.不要尖叫、4.不要轉過身奔跑！

此外，林務局還特別提醒，如果遇到狒狒時手上剛好有食物，請民眾馬上放下手上的食物緩慢離去，並撥打1999通報當地縣市政府，家長們也務必多加關注孩子們的安全。

延伸閱讀：

．新北「最強2023水舞秀」碧潭登場！咖啡美食還有5/7煙火秀必看

．東區美食消失+1！「京星港式飲茶」Part2店 3/31熄燈