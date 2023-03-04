倫敦、巴黎、東京！ 當神秘粉紅建築出現在各大國際首都　還以為進入了虛擬世界

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）不但鐘愛粉紅色，也時常使用超現實元素融入藝術作品，其作品橫跨了工業、室內設計及裝置藝術等領域，在3D數位技術運用下，總是創造出像是虛擬世界的景象。而這次這位藝術家的作品「Take Over」，就像是融合了粉紅色與虛擬數位的畫面呈現。作品就座落在每個大城市中，卻看起來又這麼的不真實。

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

在這次的「Take Over」作品中，安德烈斯以吸引人的觸覺感、彈性與蓬鬆的視覺感，甚至是毛茸茸的樣態覆蓋在各街角的建築上，以虛擬藝術裝置加上超現實設計元素塑造出令人重新對建築與市景的即定印象，也暗示著到底什麼是真實的？或不是真實的？有些甚至與歷史建築結合，更增添了未來與過去的強烈對比。

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

定義城市的個性這次的「Take Over」粉紅虛擬系列也在倫敦、羅馬、巴黎、東京和紐約等全球主要國際首都舉行，也加上了粉色地毯窗簾和建築服裝等體驗，讓藝術活動更有互動式的體驗。Andrés也特地以其「Take Over」系列設計來呼應各城市的特色，像是巴黎有著精緻簡約的輪廓、紐約以奢華及表演式覆蓋物來表現、倫敦有著層層疊疊的意象與不同質地的特徵表現，東京則是有著宏偉且有趣的爆炸式佈景。

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

這位藝術家以戲劇表演的方式來打造街角建築新樣貌，讓街道本身成為新劇的主角，從柔和的粉紅色和波浪形的窗簾到超現實主義的環境，「Take Over」帶來了對夢幻和超現實主義意象的另類表現方式。像是芭蕾舞裙般的蓬鬆樣、或如豪華沙發上的絨毛，或是層層蓋住像是舞台般的沉重布幕，以粉紅的搶眼視覺，讓城市街景像是夢境卻又真實，這也是安德烈斯常帶給人的魅力所在。在疫情後的時期，這樣的藝術展現或許也帶給人們對於如疫後重生後世界的歡樂氛圍，或許也暗喻了未來的建築呈現！

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

自「Take Over」訊息發佈後，瞬間引起了當地大批民眾的回響並前往打卡欣賞，民眾對於這樣的藝術創作和技術探索成到興趣，而這也是這位藝術家長期以來試圖將想像注入在真實的世界裡，他認為任何能構成體驗的事物都是真實的，也讓觀眾質疑到底什麼才是真實的意義？也很期待安德烈斯能在台灣也舉行這樣的一次夢幻藝術展演。

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

阿根廷藝術家安德烈斯·賴辛格（Andrés Reisinger）於各大城市的「Take Over」粉紅藝術作品；圖片提供／Andrés Reisinger

==========編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210306