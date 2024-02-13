小飛俠、樂佩公主要來了！ 2024全球「迪士尼新亮點」 共度農曆佳節「奇妙年年」、還能吃得到鼎泰豐

迪士尼控一定要看！ 從小孩的童心記憶，到大人的童年回味，最美妙的夢幻園地「迪士尼」，是許多人列入一生必朝聖的夢想清單造訪地。而全球各地迪士尼樂園保持著造夢精神，絕不讓旅客們失望，在2024嶄新年度，又將有哪些新的夢想園地要成真了呢？跟著udn小編整理的「迪士尼新亮點」一起來看看吧！

★東京迪士尼

東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）。圖／翻攝Tokyo Disney Resort

東京迪士尼海洋的第八個主題園區「夢幻泉鄉 Fantasy Springs（ファンタジースプリングス）」，正式確定將在2024年6月6日開幕，耗資約3200億日圓，建造《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》三大主題區。

其中4項新遊樂設施是「安娜與艾莎的冰雪之旅」「小飛俠夢幻島歷險記」、「奇妙仙子妙妙小車」及「樂佩公主天燈盛會」，還有3間餐廳和1間商店，同時將打造日本國內第6間迪士尼酒店「Tokyo Disney Sea Fantasy Springs Hotel」。

東京迪士尼海洋最新Fantasy Spring飯店。圖／翻攝Tokyo Disney Resort

★加州迪士尼

圖片來源｜雄獅旅遊

2024年一年一度的迪士尼加州冒險樂園農曆新年活動，於即日起日至2月18日展開，是美國加州迪士尼相當受歡迎的特別企劃，讓亞洲人士感到特別親切。

加州迪士尼園區將變為喜慶的紅色，米奇穿上大紅唐裝，加菲狗化身財神爺，充滿中國年節元素的馬卡龍，期間園區裡可以品嚐亞洲風味美食，例如中國的刈包、韓國的部隊鍋、越南的春捲等。

迪士尼園區裡佈滿亞洲風味美食提供品嘗。圖片來源｜雄獅旅遊 花木蘭的農曆新年遊行是每年活動的最大亮點。圖片來源｜雄獅旅遊

花木蘭的農曆新年遊行是每年活動的最大亮點，盛裝的花木蘭與木須龍(Mushu)歡樂遊行，而迪士尼米奇、米妮等卡通人物也同框。

另外，2024加州迪士尼樂園也有新項目，將動畫《公主與青蛙》中的靈感與創意轉成主題樂園設施「蒂安娜公主的河口冒險Tiana’s Bayou Adventure」，還將可以在迪士尼樂園吃到聞名世界的中餐廳「鼎泰豐」！

「鼎泰豐」將於2024年進駐加州迪士尼。圖片來源｜©Disney

2024 年新誕生以《公主與青蛙》為靈感的主題遊樂設施。圖片來源｜©Disney

★香港迪士尼

圖／香港迪士尼樂園度假區官方微博

2024龍年新春佳節，香港迪士尼以「奇妙年年」為主題，小鎮大街上的各式喜慶布置，除了米奇造型紅燈籠、節慶春聯外，迪士尼家族們統統穿著充滿過節氣息的中式新衣與大家拜年；自大年初一(2/10)起，只要入園即可獲得「奇奇蒂蒂龍年紅包」，內含巧克力金幣、餐飲及購物優惠券，數量有限、送完為止，只要於園內消費滿港幣300元，則能免費獲贈「米奇/達菲與好友新春許願卡」，可將自己的新年心願掛在夢想花園許願牆上；即日起至2/25，還有全新賀年表演、新春美食、限定年貨、龍年周邊和酒店體驗等你來解鎖。

★迪士尼郵輪

圖片提供／Disney Cruise Line

圖片提供／Disney Cruise Line

「迪士尼郵輪」（Disney Cruise Line），目前有5艘船，而第6艘船「迪士尼郵輪寶藏號」（Disney Treasure）預計於2024年下水，目前已公布設施亮點，包括首個以動畫《可可夜總會》為靈感打造的「可可廣場」（Plaza de Coco）家庭用餐體驗，，漫威主題餐廳 Worlds of Marvel的回歸，還有船上宴會大廳（The Grand Hall）以《阿拉丁》為靈感，是船上最主要的活動、聚會空間，以及華特迪士尼劇院將上演百老匯風格作品，例如《美女與野獸》。

圖片提供／Disney Cruise Line

未來不用到美國、就可以就近在亞洲搭迪士尼郵輪了！計畫於2025年進駐新加坡，成為第七艘迪士尼郵輪母港，將全年在東南亞推出航程，且有別於美國地區的長天數航程，推出4天3夜、3天2夜短天數航程。