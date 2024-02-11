與狐狸抱抱！日本東北超療癒「藏王狐狸村」 上百隻狐狸圍繞、與雪地裡毛球近距離接觸

超可愛的狐狸，誰能夠拒絕呢？ 位於宮城縣藏王山上的「宮城藏王狐狸村」，上百隻狐狸在美麗的環境中自然放養，許多毛色不同的品種，如北海道狐狸、銀狐、藍狐、白金狐、影狐、十字狐等，趁著雪季來此一遊，也是一年之中狐狸們變成蓬鬆圓滾滾，最可愛的時期了。

圖／IG@shangsa02022222授權

圖／IG@yaping.820授權

購入門票入場費約1500日幣，若要進行「抱狐狸」體驗費用是700日幣，進入園區的通道上貼有日語和英版的藏王狐狸村注意事項公告，例如「禁止走到通道之外的地方」、「請勿在口袋中發出摩擦聲」、「請勿蹲著攝影」、「請勿掉落手機等物品」、「請勿任意觸摸狐狸」、「請在專用的餵養處以專用的飼料餵食狐狸」等事項，需先仔細了解後再進入，以避免被狐狸咬或抓住的可能。

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想更近距離直接觸摸狐狸的人，可現場申請抱狐狸體驗並收取費用，工作人員會嚴謹的解說如何面對狐狸與注意事項。在不同時期來訪的話，會發現夏天狐狸毛量較稀疏、冬天動物毛量蓬鬆增加，現場氣味也較不濃烈，若再加上雪景，狐狸像一球一球圓球的模樣，讓人忍不住拍不停。

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出了狐狸區域，還有山羊、兔子與小馬的室內區，每種動物都被分隔開來飼養，皆可以購入專門飼養的飼料餵食，最後來到伴手禮品店，最多人會購入狐狸村的仙貝與巧克力餅乾，以及像是狐狸造型的鑰匙圈、磁鐵、毛巾與木製品等也時常熱賣。

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宮城藏王狐狸村

地址：宮城縣白石市福岡八宮字川原子11-3

營業時間：09:00-16:00

官方網站：http://zao-fox-village.com/

交通：

．從東京出發，搭乘東北新幹線於白石藏王站下車，車程約2小時。下車後再搭乘計程車大約20分鐘(車資大約4000日圓)即可抵達藏王狐狸村

．從仙台出發，可以先至JR白石藏王站，再轉搭公車至藏王狐狸村

．自駕開車則從東北高速公路白石IC大約需要20分鐘。