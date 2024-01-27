東京迪士尼單軌列車要漲價了！ 3／16起新票價曝光

在日本有這樣一個說法﹐日本一進入冬天空氣就會變得特別乾燥﹐而冬天乾燥的空氣會使所有的東西看起來更加清晰﹐加上到了年底聖誕節和日本的新年會連在一起﹐給人一種雖然這一年即將結束但一切也都將迎來新的開始﹐所

2023-12-10 17:45