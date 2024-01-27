東京迪士尼單軌列車要漲價了！ 3／16起新票價曝光
日本東京迪士尼的單軌列車票價確定漲價！ 日本國土交通省於26日批准，自3月16日起成人票價將漲至300日圓（約新台幣63.5元）。
根據《共同社》報導，負責營運東京迪士尼單軌電車的舞濱迪士尼度假區線（舞浜リゾートライン）向國土交通省關東運輸局申請調漲車資，國土交通省關東交通局於26日正式批准，票價確定調漲40日圓（約新台幣8.4元）至300日圓（約新台幣63.5元）。
這是東京迪士尼的單軌列車自2007年4月以來首次漲價，舞濱迪士尼度假區線表示，漲價是為了維護更新車輛與車站設備，新票價將在3月16日上路。
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