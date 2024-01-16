北海道最大Outlet掰掰了！ 「千歲 Outlet Mall Rera」將終止營運　不再招租和續約

北海道最大Outlet掰掰了！ 據日媒最新消息，位於北海道千歲市的「Chitose Outlet Mall Rera」將不再與現有租戶等續約合約，將終止營運！

圖／翻攝千歳アウトレットモール・レラ官網

標榜從新千歲機場只要10分鐘就能抵達，是全北海道最大的 Outlet Mall，自2005年開業以來，一直是國人旅遊北海道必經踩點，來到北海道購物推薦必逛「千歲 Outlet Mall Rera」。

據日媒STV NEWS報導指出，負責營運和管理的Rera公司表示「終止運營是艱難的決定」，目前擁有約60家門市，包括時裝店和家居用品店，將不再跟現有租戶續約和招攬新租戶。主因由於近年來週邊環境發生變化，包括競爭設施增多，使其競爭力下降，因此已決定結束其營運。