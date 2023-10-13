荷包縮水了！ 迪士尼宣布「2大樂園門票調漲」 快速通關、停車費都變貴

出國旅遊的荷包又要縮水了！迪士尼11日宣布調漲美國「佛州迪士尼世界」跟「加州迪士尼樂園」兩大主題樂園部分門票，年票和停車費也一併上調，打算從樂園事業創造更多收入，包括加州迪士尼的熱門假日時段單日門票、佛州迪士尼的年票都受影響，調漲約5美元到65美元（新台幣160元至2087元）不等，未來想和米老鼠同樂，恐得「多掏點錢」。

圖／翻攝自@DisneyParks推特

綜合《路透社》、《CBS》報導指出，加州迪士尼價格調整後，假日熱門時段的單日入園券從179美元門票將漲至194美元（約新台幣6230元），漲幅約8.4%，至於五日票，變成台幣1萬5千多元，漲幅達到16％。主題樂園的停車費也上漲了5美元，Magic Key、Genie+快速通關等服務也會漲價。

佛州迪士尼也調整了年票的價格，最貴的「Incredi-Pass」售價為1449美元（約新台幣4.6萬元），一口氣漲了50美元。此外，停車費也漲至5至30美元（約新台幣160至963元），但對飯店客人則是免費。

迪士尼發言人表示，迪士尼正不斷為樂園增添創新的景點和遊樂設施，並且透過提供多樣化的門票價格選擇，體現出迪士尼樂園獨特體驗的價值。而這次一口氣調漲的主要原因，就是日前「疫情」對產業造成的衝擊大太，但調漲消息也讓不少粉絲感到震驚。

加州迪士尼冒險樂園被評為「最受歡迎的加州景點」。記者朱敏梓／攝影

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