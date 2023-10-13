快訊

布魯斯威利語言能力喪失 老友揭心酸真相「都消失了」

被主嫌看中…「越南李若彤」從頂級紅牌變應召站女主人 極樂生活曝光

荷包縮水了！ 迪士尼宣布「2大樂園門票調漲」 快速通關、停車費都變貴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
佛州迪士尼世界遊樂園入口處華德迪士尼與米老鼠的雕像。(美聯社)
佛州迪士尼世界遊樂園入口處華德迪士尼與米老鼠的雕像。(美聯社)

出國旅遊的荷包又要縮水了！迪士尼11日宣布調漲美國「佛州迪士尼世界」跟「加州迪士尼樂園」兩大主題樂園部分門票，年票和停車費也一併上調，打算從樂園事業創造更多收入，包括加州迪士尼的熱門假日時段單日門票、佛州迪士尼的年票都受影響，調漲約5美元到65美元（新台幣160元至2087元）不等，未來想和米老鼠同樂，恐得「多掏點錢」。

圖／翻攝自@DisneyParks推特
圖／翻攝自@DisneyParks推特

綜合《路透社》、《CBS》報導指出，加州迪士尼價格調整後，假日熱門時段的單日入園券從179美元門票將漲至194美元（約新台幣6230元），漲幅約8.4%，至於五日票，變成台幣1萬5千多元，漲幅達到16％。主題樂園的停車費也上漲了5美元，Magic Key、Genie+快速通關等服務也會漲價。

佛州迪士尼也調整了年票的價格，最貴的「Incredi-Pass」售價為1449美元（約新台幣4.6萬元），一口氣漲了50美元。此外，停車費也漲至5至30美元（約新台幣160至963元），但對飯店客人則是免費。

迪士尼發言人表示，迪士尼正不斷為樂園增添創新的景點和遊樂設施，並且透過提供多樣化的門票價格選擇，體現出迪士尼樂園獨特體驗的價值。而這次一口氣調漲的主要原因，就是日前「疫情」對產業造成的衝擊大太，但調漲消息也讓不少粉絲感到震驚。

加州迪士尼冒險樂園被評為「最受歡迎的加州景點」。記者朱敏梓／攝影
加州迪士尼冒險樂園被評為「最受歡迎的加州景點」。記者朱敏梓／攝影

延伸閱讀：

確定了！麥當勞「全球版APP」10月26日上線 再祭「2大超殺回饋」

飯店界最神秘人員！ 她幸運遇上「金鑰匙」達成心願　揭開「隱藏式服務」網嗨翻

迪士尼 美國 麥當勞 主題樂園

相關新聞

荷包縮水了！ 迪士尼宣布「2大樂園門票調漲」 快速通關、停車費都變貴

出國旅遊的荷包又要縮水了！迪士尼11日宣布調漲美國「佛州迪士尼世界」跟「加州迪士尼樂園」兩大主題樂園部分門票，年票和停車費也一併上調，打算從樂園事業創造更多收入，包括加州迪士尼的熱門假日時段單日門票、佛州迪士尼的年票都受影響，調漲約5美元到65美元（新台幣160元至2087元）不等，未來想和米老鼠同樂，恐得「多掏點錢」。

循拉美西斯大帝腳步探索古埃及　搭乘遊輪巡航遺跡祕境

神秘的古埃及遺產，最令人印象深刻的建築，大概非金字塔莫屬。如果要找古埃及「代言人」，那麼拉美西斯二世絕對不做第二人想，即便三千多年後的今日，世界上許多地方都看得到拉美西斯二世英俊的容顏。

世界新奇觀地圖！一個景點若代表一個國家 「台灣」的代表性景點是什麼？

世界新奇觀地圖！一個景點若代表一個國家 說到「台灣」會想到以哪裡當代表？

「全球50最佳飯店」出爐 前5名有4家在台灣人最常去的城市！

【旅奇傳媒/編輯部報導】《50 Best 》公布2023年「全球50最佳飯店（The World’s 50 Best Hotels）」名單！位於義大利知名度假勝地科莫湖（Como）畔的 Passala

一生一次！「南北極遠征」實現人生旅行最重量級的挑戰

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行，對多數人而言是度假、是放鬆，而前往極地旅行，則可能是一生一次的圓夢計畫，除了金錢，還要有體力、有時間，願意將自己帶到冰山雪地前，臣服於大自然造物的神奇，遠離城市與喧囂，品

全新奢華酒店開眼界！ 穿越時空體驗貴族生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】告別疫情，迎來報復性旅遊的蓬勃時期，各酒店集團也不斷推出新酒店搶客，尤其頂級旅遊市場，更有許多嶄新的奢華酒店開幕，讓喜愛嘗鮮的富豪人士體驗貴族度假生活，還沒存夠旅遊資本，則可以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。