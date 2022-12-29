2023全球「5大指標性跨年煙火」1次看！雪梨720秒煙火秀、紐約時代廣場水晶球統統都有
2023年再幾天就要到了！全球都迫不及待甩開2022年的陰霾迎接全新的開始，而煙火成為了一種慶祝的象徵。UDN小編特地整理全球有名據點的跨年煙火，絕對熱門必看！
「雪梨歌劇院」煙火
澳洲是第一個迎接2023年的國家，而雪梨更是全球第一個邁向2023年的城市，因此其跨年煙火有其指標性。此回已確認將於2022年12月31日晚上開始燈光投影秀，至於到了當地晚上9點會先施放480秒家庭煙火秀，最重要的重頭戲則有長達12分鐘、720秒雪梨歌劇院煙火秀，將於Sydney Harbour Bridge施放，敬請期待了。若台灣民眾想同步觀看可於台灣時間12月31日21點至ABC TV官方臉書粉絲專頁鎖定喔。
「杜拜哈里發塔」煙火
現為金氏世界紀錄認證「全球最高塔」杜拜哈里發塔，其煙火秀也可以說是全球最高塔施放的煙火，也是許多國際觀光客跨年假期的選擇之一。目前可於相關的YouTube找尋最新預告喔。
「紐約時代廣場」煙火
具有「金蘋果」稱號的紐約，絕對是全球最知名的城市之一，一生絕對要去一次，而跨年活動更是全球必轉播的活動之一，指標的水晶球、彩色紙片與各式表演與煙火都是經典。今年活動將於台灣時間2023年1月1日早上6點55分開始直播，想要一睹紐約奇幻的民眾，一定要設定好鬧鐘早起看起來！
「倫敦泰晤士河岸」煙火
英國作為歷史悠久的國家，全球指標城市也少不了倫敦，而跨年活動每年都會在泰晤士河岸擠滿了人潮，就是要一睹河岸煙火大秀的時刻。今年活動將於當地時間12月31日8點開始至2023年1月1日12時30分結束。預計跨年「大笨鐘」鐘聲響起時，施放近10分鐘的煙火秀。
「台北101」跨年煙火
作為「曾經」的最高摩天大樓的101，不僅是全台最具指標性的跨年活動，在全球也有不少的關注度。今年「臺北最High新年城-2023跨年晚會」包含蔡健雅、劉若英、玖壹壹、Lulu黃路梓茵、孝琳、韋禮安、9m88 等都會到場表演。至於今年煙火秀主題為「關懷世界 閃耀夢想」，施放長達300秒，並強調首次四面全方位融合音樂與燈光展演，打造沈浸式饗宴。活動將於2022年12月31日晚上7點至2023年1月1日凌晨1點在台北市民廣場舉行。
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